Kvernadze, l’altro Kvara del Frosinone: gli occhi della Premier e l’interesse Napoli

Lo manda Kvara, ma non è affatto un raccomandato. Anzi, come il celebre connazionale pure Giorgi Kvernadze è un talento purissimo. Uno di quelli in grado di stregare chi lo osserva con un dribbling o una progressione palla al piede. Doti che - tra l’altro - sono proprio la specialità della casa dell’amico fraterno e candidato al Pallone d’Oro Khvicha Kvaratskhelia. Proprio quest’ultimo aveva consigliato qualche anno fa il trasloco in Italia all’attuale enfant prodige del nostro campionato. I due sono infatti cresciuti assieme e sono amici per la pelle, fin da quando erano ragazzini. La stella del Psg ha però due anni in più rispetto al gioiello del Frosinone, che è nato del 2003. Per il resto sembrano gemelli sia nelle movenze in campo sia per il percorso fatto. Entrambi, infatti, sono cresciuti nella Dinamo Batumi per poi esplodere nella nostra Serie A.