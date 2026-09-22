Kvernadze, l’altro Kvara del Frosinone: gli occhi della Premier e l’interesse Napoli

Lo manda Kvara, ma non è affatto un raccomandato. Anzi, come il celebre connazionale pure Giorgi Kvernadze è un talento purissimo. Uno di quelli in grado di stregare chi lo osserva con un dribbling o una progressione palla al piede. Doti che - tra l’altro - sono proprio la specialità della casa dell’amico fraterno e candidato al Pallone d’Oro Khvicha Kvaratskhelia. Proprio quest’ultimo aveva consigliato qualche anno fa il trasloco in Italia all’attuale enfant prodige del nostro campionato. I due sono infatti cresciuti assieme e sono amici per la pelle, fin da quando erano ragazzini. La stella del Psg ha però due anni in più rispetto al gioiello del Frosinone, che è nato del 2003. Per il resto sembrano gemelli sia nelle movenze in campo sia per il percorso fatto. Entrambi, infatti, sono cresciuti nella Dinamo Batumi per poi esplodere nella nostra Serie A.
Il ds Angelozzi aveva pagato 300 mila euro per il cartellino, ora vale 30 milioni
Se Khvicha era arrivato per 10 milioni nel 2022 col compito di non far rimpiangere Insigne, Kvernadze ha fatto la stessa tratta Georgia-Italia l’estate successiva. Ovvero quando il neopromosso Frosinone decide di scommettere su di lui. Un’intuizione dell’allora dt gialloazzurro Guido Angelozzi, che se lo assicura in prestito con diritto di riscatto a 900 mila euro. Il primo anno italiano di Kvernadze è però in chiaroscuro: Giorgi fatica a trovare spazio, ma i colpi di classe non gli mancano. Motivo per cui il Frosinone decide comunque di riscattarlo, strappando anche un sostanzioso sconto. Il club del presidente Stirpe, infatti, nel giugno del 2024 spende appena 300 mila euro per acquistare l’esterno d’attacco a titolo definitivo. Un colpaccio - è proprio il caso di dirlo - visto che oggi vale 100 volte tanto.
Gli occhi della Premier
Su Kvernadze, infatti, hanno già messo gli occhi i club di Premier League: in particolare l’Hull City che potrebbe provare l’affondo già a gennaio. Difficile però che a stagione in corso il Frosinone si possa provare di una della sua stelle. Anche perché Giorgi come Kvara in campo fa la differenza: già 3 gol e 1 assist nelle ultime 4 giornate per griffare i 10 punti conquistati dalla formazione laziale, che ora naviga in zona Europa. Senza dimenticare le 2 reti e il passaggio vincente sfornati in Coppa Italia. Praticamente un bonus a partita per il numero 17, diventato subito un idolo assoluto per migliaia di fantallenatori che lo tempestano ogni weekend di messaggi sui social.
L'esplosione con Alvini e il Napoli alla finestra
Il boom di Kvernadze porta però soprattutto la firma di Max Alvini. Dall’avvento sulla panchina gialloazzurra del tecnico toscano il talento georgiano ha svoltato, trovando quella continuità che in passato gli era mancata. Tanto che i 5 gol e gli altrettanti assist messi a referto nella scorsa stagione (culminata con la cavalcata trionfale dalla B alla A) appaiono destinati a essere superati in fretta. L’obiettivo ora è quello di arrivare in doppia cifra. Missione possibile e che potrebbe valergli nuove pretendenti sul mercato. Tipo il Napoli (c’era uno scout azzurro domenica pomeriggio allo Stirpe per Frosinone-Como). Sarebbe l’ennesima tappa in fotocopia all’amico-modello Kvara, che spera presto di sfidarlo in Champions League. Un passo alla volta. Giorgi prima vuole salvare il Frosinone. Toccherà poi all’agente Mamuka Jugeli (lo stesso di Kvaratskhelia) accompagnarlo in alto. Da mini-Kvara, come veniva chiamato Kvernadze a inizio carriera, a rivale alla pari: il passo potrebbe essere molto più breve del previsto per Giorgi...
Lo manda Kvara, ma non è affatto un raccomandato. Anzi, come il celebre connazionale pure Giorgi Kvernadze è un talento purissimo. Uno di quelli in grado di stregare chi lo osserva con un dribbling o una progressione palla al piede. Doti che - tra l’altro - sono proprio la specialità della casa dell’amico fraterno e candidato al Pallone d’Oro Khvicha Kvaratskhelia. Proprio quest’ultimo aveva consigliato qualche anno fa il trasloco in Italia all’attuale enfant prodige del nostro campionato. I due sono infatti cresciuti assieme e sono amici per la pelle, fin da quando erano ragazzini. La stella del Psg ha però due anni in più rispetto al gioiello del Frosinone, che è nato del 2003. Per il resto sembrano gemelli sia nelle movenze in campo sia per il percorso fatto. Entrambi, infatti, sono cresciuti nella Dinamo Batumi per poi esplodere nella nostra Serie A.
Il ds Angelozzi aveva pagato 300 mila euro per il cartellino, ora vale 30 milioni
Se Khvicha era arrivato per 10 milioni nel 2022 col compito di non far rimpiangere Insigne, Kvernadze ha fatto la stessa tratta Georgia-Italia l’estate successiva. Ovvero quando il neopromosso Frosinone decide di scommettere su di lui. Un’intuizione dell’allora dt gialloazzurro Guido Angelozzi, che se lo assicura in prestito con diritto di riscatto a 900 mila euro. Il primo anno italiano di Kvernadze è però in chiaroscuro: Giorgi fatica a trovare spazio, ma i colpi di classe non gli mancano. Motivo per cui il Frosinone decide comunque di riscattarlo, strappando anche un sostanzioso sconto. Il club del presidente Stirpe, infatti, nel giugno del 2024 spende appena 300 mila euro per acquistare l’esterno d’attacco a titolo definitivo. Un colpaccio - è proprio il caso di dirlo - visto che oggi vale 100 volte tanto.