Alaba all'Udinese a parametro zero: clamoroso colpo dagli svincolati

L'Udinese piazza il colpo a sorpresa di fine settembre. Secondo Fabrizio Romano, è tutto fatto per l'arrivo in Friuli di David Alaba : i friulani avrebbero già trovato l'accordo verbale con il difensore austriaco rimasto senza squadra dopo l'addio al Real Madrid. Un'operazione a parametro zero che porta a Udine uno dei giocatori più vincenti dell'ultimo quindicennio. Il tempismo non è casuale. La squadra bianconera deve fare i conti con gli infortuni che hanno lasciato scoperto il reparto arretrato proprio in un avvio di stagione in cui i gol subiti sono stati decisamente troppi. Essendo svincolato, Alaba può essere tesserato anche a mercato chiuso, e questo ha reso possibile un'operazione che altrimenti avrebbe dovuto aspettare gennaio.

Un'estate da svincolato e un palmarès da leggenda

Per il 34enne è stata un'estate insolita: il lungo rapporto con il Real Madrid si è chiuso a inizio luglio e a fine settembre non aveva ancora trovato una nuova squadra. Negli ultimi mesi il suo nome era stato accostato ad Amburgo, Lazio, Manchester United e Club América, senza che nessuna pista si concretizzasse. Cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco, Alaba ha esordito tra i professionisti nel 2010 e con i bavaresi ha collezionato oltre 250 presenze e tantissimi trofei, tra cui 10 Bundesliga e 2 Champions League. Nel 2021 il trasferimento a parametro zero al Real Madrid, dove ha continuato a vincere: altre 2 Champions League, 2 campionati spagnoli, una Copa del Rey e un Mondiale per club. Nato come terzino sinistro e considerato a lungo tra i migliori al mondo nel ruolo, negli anni si è trasformato in difensore centrale, la posizione in cui dovrebbe essere impiegato anche in bianconero.