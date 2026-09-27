Inter, Milan e forse… Juve: Anguissa gela il Napoli, stop alle trattative

C’ è anche l’Inter - oltre al Milan e chissà forse anche la Juventus - fra i club che stanno seguendo con attenzione gli sviluppi della difficile trattativa per il rinnovo del contratto fra Napoli e André Frank Zambo Anguissa. Il 30enne centrocampista camerunese, arrivato sotto il Vesuvio nell’estate 2021, ha infatti l’accordo in scadenza nel giugno 2027 e i primi approcci fra il ds Giovanni Manna e il suo agente Maxime Nana non sono stati positivi. Anche perché Anguissa, che attualmente percepisce 3,6 milioni - frutto dell’aumento scattato nel 2025 (prendeva 2,7) dopo che il club partenopeo sfruttò l’opzione in suo favore per prolungare fino al 2027 -, avrebbe chiesto al Napoli un ingaggio addirittura da 6 milioni. Anguissa è stato uno dei punti di forza del Napoli campione d’Italia nel 2023 con Spalletti e nel 2025 con Conte. Nel primo caso realizzò 3 gol, nel secondo ben 6. In tutto, finora, ha collezionato 179 in azzurro, mettendo a referto 15 reti.