Inter, Milan e forse… Juve: Anguissa gela il Napoli, stop alle trattative
C’ è anche l’Inter - oltre al Milan e chissà forse anche la Juventus - fra i club che stanno seguendo con attenzione gli sviluppi della difficile trattativa per il rinnovo del contratto fra Napoli e André Frank Zambo Anguissa. Il 30enne centrocampista camerunese, arrivato sotto il Vesuvio nell’estate 2021, ha infatti l’accordo in scadenza nel giugno 2027 e i primi approcci fra il ds Giovanni Manna e il suo agente Maxime Nana non sono stati positivi. Anche perché Anguissa, che attualmente percepisce 3,6 milioni - frutto dell’aumento scattato nel 2025 (prendeva 2,7) dopo che il club partenopeo sfruttò l’opzione in suo favore per prolungare fino al 2027 -, avrebbe chiesto al Napoli un ingaggio addirittura da 6 milioni. Anguissa è stato uno dei punti di forza del Napoli campione d’Italia nel 2023 con Spalletti e nel 2025 con Conte. Nel primo caso realizzò 3 gol, nel secondo ben 6. In tutto, finora, ha collezionato 179 in azzurro, mettendo a referto 15 reti.
E se il Napoli di Conte la scorsa annata non è riuscito a tenere il passo dell’Inter di Chivu, è anche perché fra i vari infortunati che hanno alzato bandiera c’è stato proprio Anguissa, fermo ai box per oltre tre mesi fra novembre e febbraio a causa di due problemi alla coscia e alla schiena, che hanno finito per limitare il suo impiego a sole 18 gare in campionato (marchiate comunque da 4 gol). Anche adesso Anguissa è infortunato, colpa di una ricaduta rimediata nell’ultima gara pre-sosta contro la Fiorentina. Il centrocampista ha riportato una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra, lo stop dovrebbe essere di circa 20 giorni e dunque Allegri spera di riaverlo alla ripresa, se non il 10 ottobre contro il Frosinone, il 13 in Champions in trasferta in casa del Villarreal. Il tema rinnovo, però, preoccupa quanto se non di più rispetto a quello fisico. Anguissa, arrivato nell’estate 2021 in prestito oneroso da 400mila euro dal Fulham e riscattato dodici mesi dopo per 15 milioni, si aspettava un aumento più corposo già nei mesi scorsi, in virtù di una promessa fatta dal club dopo l’ultimo scudetto.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS