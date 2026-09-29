Raimondo? È il bomber del futuro. Mancini lo valuta per la Nazionale, il Bologna lo aspetta per il 2027-28

C’è un unico centravanti italiano tra le prime trenta posizioni della classifica marcatori in Serie A. Il suo nome è Antonio Raimondo e aspira a ritagliarsi sempre più spazio e considerazione nell’Olimpo del nostro calcio. I presupposti per riuscirci ci sono tutti, visto che il numero 9 gialloazzurro con 4 gol segnati nelle prime 5 giornate di campionato è insieme a Lautaro Martinez e Varela all’inseguimento del battistrada Malen. Mica male per un ragazzo che, di fatto, è alla prima vera stagione in Serie A dopo le apparizioni da esordiente col Bologna (a lanciarlo quand’era appena diciassettenne era stato Sinisa Mihajlovic, che gli aveva pronosticato una carriera ad alti livelli) e qualche spezzone col Venezia (che due anni fa però non gli ha mai dato davvero fiducia, rimandandolo a gennaio in B alla Salernitana).