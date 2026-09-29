Raimondo? È il bomber del futuro. Mancini lo valuta per la Nazionale, il Bologna lo aspetta per il 2027-28
C’è un unico centravanti italiano tra le prime trenta posizioni della classifica marcatori in Serie A. Il suo nome è Antonio Raimondo e aspira a ritagliarsi sempre più spazio e considerazione nell’Olimpo del nostro calcio. I presupposti per riuscirci ci sono tutti, visto che il numero 9 gialloazzurro con 4 gol segnati nelle prime 5 giornate di campionato è insieme a Lautaro Martinez e Varela all’inseguimento del battistrada Malen. Mica male per un ragazzo che, di fatto, è alla prima vera stagione in Serie A dopo le apparizioni da esordiente col Bologna (a lanciarlo quand’era appena diciassettenne era stato Sinisa Mihajlovic, che gli aveva pronosticato una carriera ad alti livelli) e qualche spezzone col Venezia (che due anni fa però non gli ha mai dato davvero fiducia, rimandandolo a gennaio in B alla Salernitana).
Il Bologna lo aspetta
Ora col Frosinone è tutta un’altra storia e la punta sogna in grande dopo aver trascinato la propria squadra alla promozione nella scorsa stagione. Un traguardo tira l’altro e ora l’obiettivo è quello di trascinare alla salvezza i laziali alla sua maniera. A suon di gol. Magari arrivando almeno in doppia cifra, anche se Antonio non intende porre limiti alle proprie potenzialità. Per la serie: il bello deve ancora venire. Lo sa bene anche il Bologna, che in estate gli ha rinnovato il contratto prima di rimandarlo in prestito a Frosinone. Il piano del duo Sartori-Di Vaio appare chiaro: farlo crescere alla corte di Alvini per poi affidargli le chiavi dell’attacco rossoblù la prossima estate. Avanti di questo passo nei mesi che verranno le parti dovranno risiedersi al tavolo delle trattative per allungare ulteriormente il legame e soprattutto adeguare gli emolumenti al nuovo status raggiunto del giovane goleador.
Ha dovuto lasciare l’under 21 per un problema al tallone
Intanto se Raimondo dovesse continuare così, potrebbe - come caldeggiato dal ct dell’Under 21 Silvio Baldini - ambire anche a conquistare un posto nella Nazionale maggiore di Mancini, che l’ha già fatto visionare in un paio di occasioni durante le prime gare di campionato. Il segnale inequivocabile di come a Coverciano lo tengano davvero in considerazione per il futuro. Anche perché non è che il calcio italiano abbondi di grandi prime punte in questo periodo storico. Prima però Raimondo dovrà lasciarsi alle spalle il problema al tallone (oggi gli esami: dovrebbe trattarsi di una semplice infiammazione) che l’ha costretto a dare forfait per la sfida decisiva contro la Polonia U21 in programma lunedì.
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