Romano e la Juve, perché Massara è la chiave per il colpo del futuro. Ma occhio a… Calhanoglu

TORINO - Presto per dare definizioni nette. Prestissimo per sbilanciarsi nitidamente sulle prospettive. Davvero prematuro immaginare oggi che sarà lui a diventare il play del futuro della Nazionale, magari già tra due anni agli Europei. Serve tempo, certo, ma Alessandro Romano non è una sorpresa. Almeno non per tutti. Ecco: a Cagliari nemmeno il suo più ottimista tifoso avrebbe mai immaginato di vederlo così bene nelle prime sette presenze. Cinque in campionato, due in Coppa Italia.

Romano, la Serie A da protagonista Tutte con rendimento importantissimo. Sarà l’aria di La Spezia, come nel caso di Pio Esposito poi sbocciato ad altissimi livelli una volta tornato all’Inter, a rinfrancare i giovani talenti. Classe 2006, pure Roberto Donadoni in pochissimo tempo si è innamorato di lui, da quando a gennaio gli è stato messo a disposizione.