L'ultima idea Juve, un piano per il colpo dal Barcellona: il calciomercato riparte così
La differenza tra una squadra qualunque e una che punta a lottare per il titolo sta tutta nella pianificazione. Per questo, anche se manca ancora tanto al mercato di gennaio, la Juventus ha già cominciato a sondare il terreno alla ricerca di rinforzi per Spalletti. L'obiettivo di Carnevali è chiaro: alzare il livello della squadra e renderla più competitiva, tenendo sempre d'occhio le spese. Il club, infatti, ha appena approvato un nuovo aumento di capitale e per questo sarà ancora più importante spendere con intelligenza, senza sperperare. In quest'ottica, secondo quanto riportato in Spagna da elnacional.cat, la Vecchia Signora ha messo nel mirino un giovane talento del Barcellona.
Juve, idea Balde per gennaio… ma solo a una condizione
La Juventus vuole potenziare la difesa e regalare a Spalletti un nuovo terzino sinistro. Per questo sta osservando con grande attenzione Alejandro Balde del Barcellona. Il classe 2003 nelle passate stagioni si era messo in mostra, diventando uno dei talenti più forti al mondo nel suo ruolo. Ora però le cose sono cambiate, tanto che nella stagione 2026/27 ha collezionato appena 1 presenza da subentrante (12 minuti in campo) ne LaLiga. Flick, infatti, gli preferisce Cancelo ed Espart, nuovo prodigio de La Masia classe 2007. Con la qualità tecnica e l'esperienza del portoghese ex Juve e le incredibili doti del giovanissimo canterano, lo spazio per Balde è diventato quindi sempre meno, tanto che il Barça aveva provato a venderlo già nel corso del mercato estivo, senza però trovare offerte convincenti.
Ora il presidente blaugrana Laporta, il Ds Deco e l'agente del giocatore, Jorge Mendes, sono a lavoro per trovargli una nuova squadra, così da permettergli di giocare di più. A gennaio potrebbe farsi viva la Juventus, che però lo vorrebbe acquistare in prestito con diritto di riscatto. Il problema, infatti, è che il Barcellona, nonostante il poco spazio che sta trovando, lo valuta comunque ben 50 milioni di euro, cifra che i bianconeri non sono disposti a spendere. Ecco quindi che un prestito per 6 mesi permetterebbe al club di testare con mano il giocatore, per poi rimandare la scelta sulla spesa a luglio 2027. La scelta finale spetta a Flick, che dovrà decidere se lasciar partire il giocatore in prestito, dove potrebbe rivalutarsi, o se invece trattenerlo in Spagna.
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