Lautaro-Barcellona, Laporta svela tutto: "Ho sentito Marotta. Ecco come è andata con l'Inter"
"Lautaro è un giocatore incredibile che non volevano lasciarsi sfuggire a nessun costo". Con queste parole Joan Laporta aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda che vede il Barcellona irrimediabilmente infatuato dal capitano dell'Inter. Il presidente blaugrana ha dato seguito alla corte già spietata del ds Deco, svelando il retroscena di uno degli scenari di mercato più caldi della sessione estiva conclusa l'1 settembre scorso. Invitato a rispondere sul forte interesse manifestato per l'attaccante classe '97, Laporta ha raccontato dei contatti avuti con il suo omologo nerazzurro Beppe Marotta: "Vi racconto com'è andata. Un giorno ho chiamato Beppe Marotta: solo io e lui, senza intermediari. Gli ho detto che sarei stato felicissimo di avere Lautaro in squadra e che ammiravo molto il ragazzo. Ma non mi ha nemmeno lasciato finire di parlare. Mi ha detto chiaramente che il giocatore non era in vendita e che non sarebbe stato lui a decidere se farlo partire o meno".
Laporta: "Non c'era modo di andare avanti"
"Così ho chiuso ogni discorso; non c'era modo di andare avanti - ha risposto a margine della 33ª Assemblea Generale della Efc (European Football Clubs) tenutasi il 29 settembre a Copenaghen - . Tra me e Marotta c'è un rapporto di fiducia reciproca; non abbiamo approfondito la cosa per rispetto nei suoi confronti e dell'Inter".
E ancora, Laporta ha dichiarato come l'Inter non abbia mai concesso alcun margine di trattativa: "Così gli abbiamo detto che, in ogni caso, non sarebbe stato il giocatore a decidere se andarsene o meno, perché l'Inter voleva trattenerlo. Quindi, per rispetto verso Beppe Marotta, che stimo enormemente, ci siamo fermati e la cosa è finita lì".
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