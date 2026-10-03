Carnevali e le mosse per costruire una Juve tricolore: da Palmisani a Romano, tutti i nomi nel mirino

In questa precisa fase storica, l’unico calciatore bianconero a disposizione della Nazionale di Roberto Mancini è Guglielmo Vicario, ovvero il terzo portiere azzurro. Al netto degli infortuni e di qualche calciatore che deve ritrovare una condizione adeguata, raramente si è vista così poca presenza juventina nell’Italia del calcio e ormai si è persa la spina dorsale che negli anni aveva portato la Juventus a diventare uno dei principali serbatoi dai quali attingere per le convocazioni azzurre. Si tratta di un dato di fatto, emerso anche durante il campionato e in Europa League: nell’ultima campagna acquisti firmata da Giovanni Carnevali e Frederic Massara, di nove calciatori nuovi inseriti nella rosa della prima squadra la Juve ha preso solo due italiani.