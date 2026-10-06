Inter a parametro zero: dopo Anguissa un'altra soluzione low cost. Chivu lo conosce bene...

Fra i file che il ds nerazzurro Dario Baccin sta valutando in queste settimane di lavoro propedeutico alle prossime sessioni di mercato, c’è pure quello di una vecchia conoscenza dell’Inter, un giocatore che da diverse stagioni il club di Viale della Liberazione monitora, Adrian Bernabé. Il 25enne centrocampista spagnolo è un giocatore che l’Inter ha preso in considerazione almeno in un paio di circostanze, la prima nell’estate 2024, quando il Parma vinse il campionato di Serie B, e al temine dell’annata ’24-25, quella che vide Cristian Chivu sulla panchina dei ducali nelle ultime tredici partite. Non se n’è mai fatto nulla, però adesso la situazione potrebbe cambiare per un fattore tutt’altro che secondario: il contratto in scadenza nel giugno 2027. Baccin sulla propria scrivania ha diversi dossier. C’è quello già emerso, per restare sul centrocampo, del napoletano Frank Zambo Anguissa, così come non è da scartare l’ipotesi che l’entourage dell’ex Mateo Kovacic, così come già accaduto l’estate scorsa, torni a proporre il proprio assistito, in scadenza col City (non è detto però che trovi la porta aperta). Sono in corso ragionamenti anche sul fronte portiere - Meret del Napoli e Beltran del River Plate (lui addirittura in scadenza il 31 dicembre 2026) -, così come per altri ruoli: in difesa stuzzica il 26enne statunitense Chris Richards del Crystal Palace. Bernabè, catalano cresciuto nella cantera del Barcellona e poi nell’academy del Manchester City, è in Italia dal 2021. Col Parma ha messo insieme 146 presenze e ha dimostrato di poter giocare in più posizioni.