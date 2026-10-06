Inter a parametro zero: dopo Anguissa un'altra soluzione low cost. Chivu lo conosce bene...
Fra i file che il ds nerazzurro Dario Baccin sta valutando in queste settimane di lavoro propedeutico alle prossime sessioni di mercato, c’è pure quello di una vecchia conoscenza dell’Inter, un giocatore che da diverse stagioni il club di Viale della Liberazione monitora, Adrian Bernabé. Il 25enne centrocampista spagnolo è un giocatore che l’Inter ha preso in considerazione almeno in un paio di circostanze, la prima nell’estate 2024, quando il Parma vinse il campionato di Serie B, e al temine dell’annata ’24-25, quella che vide Cristian Chivu sulla panchina dei ducali nelle ultime tredici partite. Non se n’è mai fatto nulla, però adesso la situazione potrebbe cambiare per un fattore tutt’altro che secondario: il contratto in scadenza nel giugno 2027. Baccin sulla propria scrivania ha diversi dossier. C’è quello già emerso, per restare sul centrocampo, del napoletano Frank Zambo Anguissa, così come non è da scartare l’ipotesi che l’entourage dell’ex Mateo Kovacic, così come già accaduto l’estate scorsa, torni a proporre il proprio assistito, in scadenza col City (non è detto però che trovi la porta aperta). Sono in corso ragionamenti anche sul fronte portiere - Meret del Napoli e Beltran del River Plate (lui addirittura in scadenza il 31 dicembre 2026) -, così come per altri ruoli: in difesa stuzzica il 26enne statunitense Chris Richards del Crystal Palace. Bernabè, catalano cresciuto nella cantera del Barcellona e poi nell’academy del Manchester City, è in Italia dal 2021. Col Parma ha messo insieme 146 presenze e ha dimostrato di poter giocare in più posizioni.
Bernabé il low cost che piace
Ha giostrato da regista, mentre nelle ultime due annate - esperienza con Chivu compresa - è stato utilizzato soprattutto da mezzala destra, nonostante sia di piede mancino. Caratteristica, quest’ultima, assente nel centrocampo dell’Inter dove solo Diouf è un mancino naturale (ma il francese è utilizzato sulla fascia), con Zielinski abile a usare entrambi i piedi. Bernabé finora non ha rinnovato il contratto, in estate aveva parlato della sua situazione, però finora non ci sono state evoluzioni.
Al momento, dunque, il centrocampista resta in scadenza con alte possibilità di lasciare Parma a fine stagione e se l'Inter, come approfondiamo nell'apertura, non dovesse proseguire la sua storia con Calhanoglu, lo spagnolo potrebbe diventare una soluzione low-cost interessante. Intanto ieri alla ripresa degli allenamenti, con l'avvio ufficiale dell'era Gilardino in panchina, Bernabé è tornato a lavorare parzialmente con i compagni dopo essersi fermato per alcune settimane per un problema muscolare, candidandosi quindi, se tutto proseguirà per il meglio, per una convocazione sabato, quando il Parma sarà di scena proprio a San Siro contro l'Inter.
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