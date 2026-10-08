Palmisani-Juve, il retroscena e l'abbraccio di Carnevali: cosa c’è dietro le parole dell’agente

Lorenzo Palmisani è l’uomo del momento. In Serie A, ma anche nelle file della Nazionale Under 21. Normale che il suo avvio di stagione abbia attirato l’attenzione di tanti club. In prima fila c’è la Juventus, per stessa ammissione di Giovanni Carnevali: «Non abbiamo ancora parlato con il Frosinone, ma è un portiere dal futuro importante. Ed è italiano, aspetto fondamentale perché noi vogliamo ampliare il gruppo di italiani nella rosa. A Palmisani va dato il tempo di crescere». Un abbraccio, quello al portiere del Frosinone, da parte dell’amministratore delegato bianconero.

Palmisani, da Stirpe a Pastorello Più protettivo, invece, il presidente ciociaro Maurizio Stirpe: "Ad oggi sono solo chiacchiere, non ho ricevuto telefonate. Io aspetto solo e sempre proposte ufficiali e concrete". Tempo al tempo, dunque. Ma alle considerazioni dei due club sono seguite le parole a Sportmediaset di Federico Pastorello, l’agente di Palmisani, che ha svelato un retroscena relativo all’estate: "La Juve già pochi mesi fa ha avuto un approccio, come c’era però stato da tanti: anche club esteri e soprattutto dalla Premier League".