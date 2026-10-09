Il Milan guarda al futuro e lavora per Amorim: individuato il sostituto di Modric, chi è e cosa filtra 

La prima sosta della stagione è ormai archiviata, a Milanello si lavora in ottica Sassuolo, ma Gerry Cardinale insieme alla dirigenza rossonera rimangono attivi nell’individuare i profili giusti per rinforzare la squadra di Ruben Amorim. I primi obiettivi per gennaio sono ormai chiari, anche se i prossimi due mesi e mezzo potrebbero, se non cambiare le priorità, far emergere eventuali nuove criticità. In prima fila rimane Gonçalo Inacio, difensore centrale dello Sporting Lisbona che il Milan avrebbe probabilmente già preso sul gong del mercato estivo per 40 milioni se il club portoghese avesse trovato il sostituto. E poi sullo sfondo c’è il sogno Endrick, pure lui cercato ad agosto, ma bloccato a Madrid da Florentino Perez e Josè Mourinho. Il brasiliano - che in Italia piace molto alla Roma, però ci sono diversi club in Europa pronti ad accoglierlo - finora, complice anche un infortunio, ha trovato pochissimo spazio con lo “Special One” e se la situazione non muterà da qui a Natale, la logica conseguenza potrebbe una nuova partenza in prestito (la scorsa stagione andò a Lione dove fece benissimo).

Milan, un centrocampista sullo sfondo. E Modric... Di certo a Milano se Camarda non riuscirà a trovare continuità - grazie anche a un rendimento che consenta di averla - e Hutchinson non dovesse convincere a pieno, allora un rinforzo fra la trequarti e l’attacco servirà a prescindere. Per quanto concerne la fascia sinistra, invece, si vedrà col passare delle partite e del sistema su cui Amorim punterà. Per l’estate 2027, invece, il focus è già chiaro. Almeno per quanto riguarda un ruolo: il centrocampista centrale. Al di là di come cresceranno Jashari e Comotto, il Milan a fine stagione dovrebbe - meglio usare il condizionale - fare i conti con l’addio di Modric. Il Milan avrà bisogno di un centrocampista da affiancare a Rabiot (per il quale inizieranno a breve i colloqui per il rinnovo).