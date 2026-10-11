Pedro Morisco: calciomercato Juve, il nuovo nome arriva dal Brasile

L’orizzonte tra i pali, da giugno a questa parte, continua a richiamare con insistenza i medesimi due colori: il verde e l’oro. È stato così con Alisson, il sogno proibito di Lucio, rassicurato più volte sul suo arrivo, prima del dietrofront inaspettato e mal digerito del ds del Liverpool, terrorizzato all’idea di perdere in un’estate sola tre totem dello spogliatoio. È stato così, poi, per l’ex City Ederson e, infine, per Neto. Chiamato ad interim per rimpiazzare l’infortunato Grabara e introiettare negli ambienti della Continassa quell’attitudine - dimenticata - al successo. Non fa specie, allora, che l’ultimo profilo comparso nei radar di mercato della dirigenza bianconera sia un altro portierone brasiliano: Pedro Morisco.