La Juve sceglie l’attaccante, i due nomi per il calciomercato: David può fare l’assist
Pur non avendo bocciato nessuno e nella consapevolezza piena di dover trovare una soluzione “interna ”, ormai è chiaro che Luciano Spalletti si attenda qualcosa a gennaio sul mercato, anche in attacco. E che la dirigenza bianconera sia altrettanto al corrente della necessità di venire incontro alle esigenze tecnico-tattiche dell’allenatore di Certaldo, per completare la squadra. Gli infortuni sono un dato di fatto oggettivo, mai un alibi.
Juventus, la situazione in attacco
E per quanto riguarda il ruolo di centravanti non è nemmeno un motivo valido, quello dell’infermeria piena, per rammaricarsi: certo, Spalletti non ha praticamente mai potuto vedere all’opera con continuità Ekhator, per poterne comprendere utilità, impatto e pure ruolo all’interno dell’organico bianconero.
Però non c’è stato né tempo né modo: in attesa del ritorno del giovane azzurro, l’allenatore juventino si è pienamente reso conto delle caratteristiche di Woltemade. E Spalletti cercherà di tirare fuori il meglio dal gigante tedesco, specialmente provando a schierarlo con maggiore frequenza al fianco di Kolo Muani, per sfruttare con più efficacia le qualità del francese, maggior investimento dell’estate bianconera sul mercato.
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