La Juve sceglie l’attaccante, i due nomi per il calciomercato: David può fare l’assist

Pur non avendo bocciato nessuno e nella consapevolezza piena di dover trovare una soluzione “interna ”, ormai è chiaro che Luciano Spalletti si attenda qualcosa a gennaio sul mercato, anche in attacco. E che la dirigenza bianconera sia altrettanto al corrente della necessità di venire incontro alle esigenze tecnico-tattiche dell’allenatore di Certaldo, per completare la squadra. Gli infortuni sono un dato di fatto oggettivo, mai un alibi.