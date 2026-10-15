Altro che Tresoldi, l'incubo Inter strega il mercato: ecco quanto vale dopo il tris. E Mancini...

Mezza Europa sedotta dal sorriso contagioso di Nicolò Tresoldi. Lo stesso che esibiva martedì sera a San Siro dopo la tripletta in Champions League all’Inter. Una partita che per il centravanti italo-tedesco non sarà mai come tutte le altre. Non è un mistero, come dichiarato più volte dal diretto interessato, che il goleador classe 2004 sia un accanito sostenitore del Milan e che la sfida ai nerazzurri rappresentasse, almeno a livello personale, un derby. E forse proprio la motivazione da tifoso “inside” può essere stato il propellente decisivo per trascinare Nico alla miglior prestazione finora della sua giovane carriera. Glaciale e micidiale in area di rigore, tanto da non scomporsi in occasione del rigore segnato per il momentaneo 1-0 dinanzi alla pioggia di fischi piovutegli addosso da parte dei tifosi interisti. Personalità da vendere per Tresoldi: la stessa che gli sta permettendo in tenere in scacco sia la federazione italiana sia quella tedesca, entrambe pronte a fare carte false pur di accaparrarselo. Klopp e Mancini da settimane lo corteggiano in tutte le maniere, ma ai due ct la punta ripete sempre la stessa filastrocca: “Voglio vincere l’Europeo Under 21 con la Germania. Soltanto dopo questa manifestazione deciderò per quale nazionale maggiore giocare”. La sensazione diffusa negli ambienti calcistici, però, è che Tresoldi sia più orientato verso la selezione tedesca per due motivi: in primis perché in Germania hanno sempre creduto in lui fin dalle nazionali giovanili; mentre in Italia l’abbiamo colpevolmente snobbato e ignorato in tutte le Under. Inoltre non va sottovalutato il fatto che i tedeschi nel ruolo di attaccante centrale sono scoperti; mentre Mancini può contare sul quasi coetaneo Pio Esposito. Ecco perché tutte le strade sembrano portare al DFB-Campus di Francoforte sul Meno piuttosto che a Coverciano. Un peccato. Così come non si placano i rimpianti per la miopia di parecchi nostri dirigenti che hanno snobbato le qualità di Tresoldi, quand’era assolutamente prendibile a cifre contenute.