Altro che Tresoldi, l'incubo Inter strega il mercato: ecco quanto vale dopo il tris. E Mancini...
Mezza Europa sedotta dal sorriso contagioso di Nicolò Tresoldi. Lo stesso che esibiva martedì sera a San Siro dopo la tripletta in Champions League all’Inter. Una partita che per il centravanti italo-tedesco non sarà mai come tutte le altre. Non è un mistero, come dichiarato più volte dal diretto interessato, che il goleador classe 2004 sia un accanito sostenitore del Milan e che la sfida ai nerazzurri rappresentasse, almeno a livello personale, un derby. E forse proprio la motivazione da tifoso “inside” può essere stato il propellente decisivo per trascinare Nico alla miglior prestazione finora della sua giovane carriera. Glaciale e micidiale in area di rigore, tanto da non scomporsi in occasione del rigore segnato per il momentaneo 1-0 dinanzi alla pioggia di fischi piovutegli addosso da parte dei tifosi interisti. Personalità da vendere per Tresoldi: la stessa che gli sta permettendo in tenere in scacco sia la federazione italiana sia quella tedesca, entrambe pronte a fare carte false pur di accaparrarselo. Klopp e Mancini da settimane lo corteggiano in tutte le maniere, ma ai due ct la punta ripete sempre la stessa filastrocca: “Voglio vincere l’Europeo Under 21 con la Germania. Soltanto dopo questa manifestazione deciderò per quale nazionale maggiore giocare”. La sensazione diffusa negli ambienti calcistici, però, è che Tresoldi sia più orientato verso la selezione tedesca per due motivi: in primis perché in Germania hanno sempre creduto in lui fin dalle nazionali giovanili; mentre in Italia l’abbiamo colpevolmente snobbato e ignorato in tutte le Under. Inoltre non va sottovalutato il fatto che i tedeschi nel ruolo di attaccante centrale sono scoperti; mentre Mancini può contare sul quasi coetaneo Pio Esposito. Ecco perché tutte le strade sembrano portare al DFB-Campus di Francoforte sul Meno piuttosto che a Coverciano. Un peccato. Così come non si placano i rimpianti per la miopia di parecchi nostri dirigenti che hanno snobbato le qualità di Tresoldi, quand’era assolutamente prendibile a cifre contenute.
Tresoldi poteva giocare in Serie A
Estate 2025: durante l’Europeo Under 21, l’Hannover mette in vendita il gioiellino nato a Cagliari ma cresciuto a Gubbio per 7-8 milioni. In quei giorni il nome di Nicolò finisce sulle scrivanie di 5-6 società di Serie A che decidono di non affondare il colpo, lasciando strada libera al Bruges che se lo accaparra per 7.5 milioni. Col senno del poi: un affarone. Tanto che nello scorso luglio non sono bastati i 30 milioni più 5 di bonus offerti dalla Roma per strapparlo ai belgi, che lo valutano intorno ai 60 milioni. Con 9 gol (4 in Champions) nelle prime 11 gare stagionali con la squadra nerazzurra Tresoldi sta facendo il pieno di estimatori in vista della prossima estate, quando le sue quotazioni potrebbero schizzare ulteriormente all’insù dando vita a una vera e propria asta internazionale. In prima fila l’Arsenal che lo tiene d’occhio già da sei mesi. Occhio pure ad Atletico Madrid e Barcellona, anch’esse sulle sue tracce da diverso tempo.
Senza dimenticare altre società come Bayern Monaco, Dortmund e Tottenham che l’hanno fatto visionare più volte. Ecco perché appare difficile che possa venire a giocare in Serie A, anche se il suo desiderio è sempre stato quello di indossare la maglia numero 9 del Milan per provare a emulare le gesta dell’idolo Pippo Inzaghi. Chissà se qualcuno dalle parti di via Aldo Rossi non sia pentito di aver speso 73 milioni per Ramos in estate, quando c’era Tresoldi a disposizione. Difficile saperlo. Comunque è certo che un talento del genere avrebbe fatto comodo non solo al Diavolo, ma a tanti altri nostri club. E invece ora se lo godono il Bruges e i tedeschi…
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