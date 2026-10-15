Reichart firma per il Real di Perez: è stato figura chiave del progetto Superlega, che ruolo avrà

Importante novità nei quadri societari del Real Madrid, con la dirigenza che ha scelto di coprire una casella strategica rimasta a lungo scoperta. Sarà infatti Bernd Reichart ad assumere la guida dell'area commerciale delle Merengues, prendendo sotto il proprio controllo settori chiave come la valorizzazione economica del nuovo stadio Santiago Bernabéu, gli accordi di sponsorizzazione e il merchandising globale. Il dirigente tedesco risponderà al direttore generale José Ángel Sánchez, mettendo a disposizione del club la propria esperienza internazionale.

La pace con la UEFA L'ingresso di Reichart nell'organigramma dei Blancos rappresenta un passaggio simbolico determinante. Da amministratore delegato di A22 Sports, il manager è stato l'uomo chiave del progetto Superlega, guidando la battaglia legale che ha portato i tribunali a sancire la posizione di monopolio della Uefa. Il suo disimpegno dalla prima linea della competizione alternativa conferma come l'intesa globale tra il Real Madrid e l'ente governativo del calcio europeo sia ormai ai dettagli, aprendo una fase di distensione e cooperazione per il futuro delle coppe continentali.