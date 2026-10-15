Reichart firma per il Real di Perez: è stato figura chiave del progetto Superlega, che ruolo avrà
Importante novità nei quadri societari del Real Madrid, con la dirigenza che ha scelto di coprire una casella strategica rimasta a lungo scoperta. Sarà infatti Bernd Reichart ad assumere la guida dell'area commerciale delle Merengues, prendendo sotto il proprio controllo settori chiave come la valorizzazione economica del nuovo stadio Santiago Bernabéu, gli accordi di sponsorizzazione e il merchandising globale. Il dirigente tedesco risponderà al direttore generale José Ángel Sánchez, mettendo a disposizione del club la propria esperienza internazionale.
La pace con la UEFA
L'ingresso di Reichart nell'organigramma dei Blancos rappresenta un passaggio simbolico determinante. Da amministratore delegato di A22 Sports, il manager è stato l'uomo chiave del progetto Superlega, guidando la battaglia legale che ha portato i tribunali a sancire la posizione di monopolio della Uefa. Il suo disimpegno dalla prima linea della competizione alternativa conferma come l'intesa globale tra il Real Madrid e l'ente governativo del calcio europeo sia ormai ai dettagli, aprendo una fase di distensione e cooperazione per il futuro delle coppe continentali.
Tra diritti TV e marketing
Classe 1974 e con una formazione accademica divisa tra Germania, Spagna e Stati Uniti, Reichart vanta un curriculum di primissimo piano nel settore dei media e dei diritti sportivi. Dopo gli esordi in UFA Sports e Sportfive, ha maturato un legame profondo con il mercato spagnolo lavorando per Atresmedia e Antena 3, prima di scalare i vertici del gruppo RTL fino alla guida di Mediengruppe RTL Deutschland. La sua nomina garantisce al Real Madrid un profilo ad altissima specializzazione per massimizzare i ricavi e la presenza del marchio su scala globale.
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