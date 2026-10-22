Di Gregorio, il riscatto Premier è utopia ma spunta la Serie A: scenario perfetto per la Juve

TORINO - Il riscatto si allontana e, per quanto riguarda Michele Di Gregorio, la frase assume una valenza duplice. Ha cambiato aria, che si era fatta pesante; cambiato campionato, allontanandosi dalle critiche. Ha scelto l’Inghilterra e la Premier League, la maglia del Bournemouth, per provare a ripartire. Fin qui, però, il portiere classe ‘97 di occasioni ne ha avute veramente poche. E, parallelamente, si allontana la possibilità che il club inglese possa attivare l’opzione di riscatto presente nell’accordo con la Juventus e che porterebbe nelle casse bianconere poco meno di 13 milioni di euro.

Di Gregorio, l'esperienza in Premier Cosa sta succedendo? Niente di particolarmente complicato, né di impronosticabile già in estate. Il Bournemouth ha un portiere di proprietà, il classe ‘99 Petrovic, che era reduce da un’ottima stagione e su cui l’allenatore Marco Rose aveva già deciso di puntare. La mossa di mercato diretta da Tiago Pinto aveva come obiettivo quello di alzare il livello generale del pacchetto dei portieri, ma non di sconvolgere le gerarchie che erano già piuttosto cristallizzate.