Di Gregorio, il riscatto Premier è utopia ma spunta la Serie A: scenario perfetto per la Juve
TORINO - Il riscatto si allontana e, per quanto riguarda Michele Di Gregorio, la frase assume una valenza duplice. Ha cambiato aria, che si era fatta pesante; cambiato campionato, allontanandosi dalle critiche. Ha scelto l’Inghilterra e la Premier League, la maglia del Bournemouth, per provare a ripartire. Fin qui, però, il portiere classe ‘97 di occasioni ne ha avute veramente poche. E, parallelamente, si allontana la possibilità che il club inglese possa attivare l’opzione di riscatto presente nell’accordo con la Juventus e che porterebbe nelle casse bianconere poco meno di 13 milioni di euro.
Di Gregorio, l'esperienza in Premier
Cosa sta succedendo? Niente di particolarmente complicato, né di impronosticabile già in estate. Il Bournemouth ha un portiere di proprietà, il classe ‘99 Petrovic, che era reduce da un’ottima stagione e su cui l’allenatore Marco Rose aveva già deciso di puntare. La mossa di mercato diretta da Tiago Pinto aveva come obiettivo quello di alzare il livello generale del pacchetto dei portieri, ma non di sconvolgere le gerarchie che erano già piuttosto cristallizzate.
Ecco, detto questo, però, è altrettanto vero che ci si poteva aspettare qualche presenza in più visti i diversi fronti sui quali il Bournemouth è impegnato. Fin qui Di Gregorio è sceso in campo solo una volta, l’8 settembre in Carabao Cup, nella vittoria per 4 a 0 contro il Lincoln City. Zero minuti in Premier League e Europa League anche se sui social, l’ex Monza si mostra sereno e sorridente e commenta: «Stiamo concludendo la settimana con due vittorie importanti. Ottimo lavoro di squadra! Continueremo a lavorare sodo e a rimanere concentrati sui nostri obiettivi».
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