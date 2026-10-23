Il talento che ha stregato Marotta: dallo scandalo scommesse all'impatto in Champions, l'Inter c'è

Nella notte che ha rilanciato l’Inter in Champions League, i nerazzurri hanno apprezzato molto le doti di Pedro Henrique, detto Pedrinho, terzino sinistro dello Shakhtar Donetsk che ha superato a pieni voti l’esame di San Siro. Undici presenze stagionali in tutte le competizioni, un gol, quello del 3-0 da fuori area contro il Veres Rivne, l’esterno ha fornito anche un assist in questa annata contro l’Lnz Cherkasy. Brasiliano, 24 anni, è un fluidificante dai piedi educati, ben strutturato, con una forza esplosiva notevole e una velocità incredibile.

La resistenza è un’altra qualità che lo contraddistingue, si dice sia instancabile e che potrebbe disputare una partita intera ogni giorno. Può giocare sia in una difesa a quattro, che come quinto, visto che potrebbe tranquillamente far su e giù per tutta la fascia sfruttando pure la sua progressione. A livello difensivo è molto abile, è difficile saltarlo proprio perché nel breve sfrutta rapidità, abnegazione e tenacia, ne sanno qualcosa Spence e Diouf. Deve tuttavia migliorare in alcune scelte durante la gara, dove alterna ancora grandi giocate a errori banali.