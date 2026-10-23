Il talento che ha stregato Marotta: dallo scandalo scommesse all'impatto in Champions, l'Inter c'è
Nella notte che ha rilanciato l’Inter in Champions League, i nerazzurri hanno apprezzato molto le doti di Pedro Henrique, detto Pedrinho, terzino sinistro dello Shakhtar Donetsk che ha superato a pieni voti l’esame di San Siro. Undici presenze stagionali in tutte le competizioni, un gol, quello del 3-0 da fuori area contro il Veres Rivne, l’esterno ha fornito anche un assist in questa annata contro l’Lnz Cherkasy. Brasiliano, 24 anni, è un fluidificante dai piedi educati, ben strutturato, con una forza esplosiva notevole e una velocità incredibile.
La resistenza è un’altra qualità che lo contraddistingue, si dice sia instancabile e che potrebbe disputare una partita intera ogni giorno. Può giocare sia in una difesa a quattro, che come quinto, visto che potrebbe tranquillamente far su e giù per tutta la fascia sfruttando pure la sua progressione. A livello difensivo è molto abile, è difficile saltarlo proprio perché nel breve sfrutta rapidità, abnegazione e tenacia, ne sanno qualcosa Spence e Diouf. Deve tuttavia migliorare in alcune scelte durante la gara, dove alterna ancora grandi giocate a errori banali.
Inter: le caratteristiche di Pedrinho
Nonostante sia sempre stato impiegato sulla fascia mancina, può coprire senza problemi anche la corsia opposta. Può sembrare inizialmente superficiale e disattento, ma in ogni allenamento e partita dà sempre il massimo. Coinvolto più di tre anni fa in un presunto scandalo di calcioscommesse nel suo Paese, è stato licenziato nel maggio del 2023 dall’Athletico Paranaense, sua ex squadra. Oggi è un punto fermo dello Shakhtar, come caratteristiche è stato accostato a Serginho, ex Milan, su di lui sono vigili già svariati top club europei. Pedrinho ha da poco rinnovato il contratto, la nuova scadenza è ora al 31 dicembre del 2030. Nella società di Donetsk esiste la convinzione che presto arriverà un’offerta importante per il giocatore, valutato, al momento, sui 25 milioni, cifra comunque destinata presumibilmente a salire.
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