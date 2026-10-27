Calciomercato Juve, caccia aperta all'attaccante: ecco chi è l'obiettivo numero uno e il piano B

Mancano più di due mesi a gennaio, ma le lacune di organico della Juventus sono già evidenti. Una è l’assenza di un terzino sinistro in più, l’altra è la necessità di un centravanti, mancanza già evidente da fine agosto alla quale Carnevali , Massara e Ottolini proveranno a porre rimedio nella prossima sessione di mercato. Tant’è, i movimenti sotto traccia sono già cominciati, anche perché, contrariamente a quanto succede di solito nella finestra invernale, a gennaio potrebbe spostare diversi grossi calibri tra i centravanti nei principali campionati europei.

Juventus, obiettivo Balogun

L’attenzione maggiore verterà su Folarin Balogun, principalmente per due motivi: il valore dell’attaccante americano, sia tecnico sia economico, e il nome (e cognome) del suo agente. Perché quando si muove Jorge Mendes, tutto diventa possibile: ciò che sembra chiaro è ormai la rottura tra il Monaco e lo statunitense di passaporto britannico (che dunque non peserebbe sugli slot da extracomunitario ma andrebbe eventualmente a occupare quello riservato a passaporto inglese o albanese).