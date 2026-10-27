Calciomercato Juve, caccia aperta all'attaccante: ecco chi è l'obiettivo numero uno e il piano B

Mancano più di due mesi a gennaio, ma le lacune di organico sono già evidenti: le mosse del club bianconero
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Stefano LanzoStefano Lanzo

Pubblicato il 27.10.2026, 07:31

4 min

JuventusRaimondoBalogun

1 / 3

Successiva

Mancano più di due mesi a gennaio, ma le lacune di organico della Juventus sono già evidenti. Una è l’assenza di un terzino sinistro in più, l’altra è la necessità di un centravanti, mancanza già evidente da fine agosto alla quale Carnevali, Massara e Ottolini proveranno a porre rimedio nella prossima sessione di mercato. Tant’è, i movimenti sotto traccia sono già cominciati, anche perché, contrariamente a quanto succede di solito nella finestra invernale, a gennaio potrebbe spostare diversi grossi calibri tra i centravanti nei principali campionati europei.

Probabile formazione Juve, chi può cambiare Spalletti contro il Genoa: tutte le novitàJuventus
Guarda la gallery

Juventus, obiettivo Balogun

L’attenzione maggiore verterà su Folarin Balogun, principalmente per due motivi: il valore dell’attaccante americano, sia tecnico sia economico, e il nome (e cognome) del suo agente. Perché quando si muove Jorge Mendes, tutto diventa possibile: ciò che sembra chiaro è ormai la rottura tra il Monaco e lo statunitense di passaporto britannico (che dunque non peserebbe sugli slot da extracomunitario ma andrebbe eventualmente a occupare quello riservato a passaporto inglese o albanese).

1 / 3

Successiva
Tutte le news
Calciomercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS