Calciomercato Inter, e se il pallino Chiesa… Tutti i nomi per la quinta punta
MILANO - Questa volta ha alzato le mani anche Cristian Chivu: «Se ci manca una quinta punta? Considerazione giusta, faremo qualche riflessione, anche se siamo contenti di quello che ci danno Mosconi, Lavelli e i ragazzi dell’Under 23». Che però, nel derby, non sono entrati neanche con Pio Esposito non al top e Bonny con 39 di febbre. Rispetto all’estate, quando il discorso sull’eventuale inserimento in rosa di un attaccante con caratteristiche diverse veniva dribblato, questa volta un’apertura è arrivata. Anche perché sono anni che periodicamente questo problema si pone.
L’Inter da quando gioca col 3-5-2 - ’19-20 con Antonio Conte -, ha quasi sempre avuto solamente quattro attaccanti di ruolo in organico e puntualmente per un paio di mesi a stagione il tecnico di turno si è ritrovato a gestirne tre perché uno era fuori per infortunio. In estate, quando sembrava poter partire Luis Henrique, l’Inter aveva pensato all’inserimento di un esterno d’attacco, utilizzabile sia come seconda punta che come quinto d’assalto in determinati momenti della partita, però alla fine non se n’era fatto nulla.
Inter, serve un jolly offensivo per completare la rosa
È chiaro che con Lautaro, Thuram, Esposito e Bonny a disposizione, oltre a tutti e sette i centrocampisti, non si ponga il problema, però, così come in estate, potrebbe far comodo inserire quel jolly, abile a saltare l’uomo e creare superiorità. La "riflessione" di Chivu ora apre a questo possibile scenario. Molti nomi accostati ad agosto, dunque, potrebbero tornare d’attualità fra due mesi, senza dimenticare quei giocatori che nel frattempo il nuovo ds Dario Baccin sta valutando. Come per esempio Paul Mendy del Cagliari, fresco di rinnovo col club sardo, ma prima punta, quindi obiettivo più per il futuro. Come Jay Robinson del Monza, lui sì fantasista che potrebbe completare l’organico di Chivu. Peccato però che il 19enne sia in prestito secco dal Southampton e ogni discorso sia quindi da rimandare all’estate.
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