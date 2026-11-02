Thiago Motta, il ritorno si avvicina: dopo la Juve una nuova occasione per ripartire

Lione batte l'Angers, Fonseca verso l'addio: Thiago Motta tra i candidati

Comoda vittoria anche per il Lione che inguaia l'Angers, quartultimo in classifica e senza vittorie da quattro gare consecutive. L'Olympique in avvio di match si vede revocare un penalty dal Var, ma trova comunque il modo di passare in vantaggio grazie ad un gol di Nuamah al 38'. Il punto esclamativo all'incontro lo firma Tolisso al 41' della ripresa. Emblematiche al fischio finale le lacrime di Paulo Fonseca che, stando ai rumors provenienti dal Portogallo, sarebbe vicino alla risoluzione contrattuale col Lione e potrebbe diventare la prossima settimana il nuovo condottiero dello Sporting Lisbona, prendendo il posto di Rui Borges. Quest'ultimo non dovrebbe essere nemmeno in panchina per la sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Tra i principali candidati a sostituire Fonseca sulla panchina del Lione ci sarebbe Thiago Motta, desideroso di riscattare la recente esperienza negativa alla guida della Juventus. Dopo quattro sconfitte di fila ritrova il sorriso anche lo Strasburgo che travolge l'Auxerre con un umiliante 5-1: i padroni di casa passano in vantaggio al calar del primo tempo con Essugo e poi dilagano nella ripresa grazie alle reti di Godo e Harder; Archer tiene vive le speranze dell'Auxerre, ma nel finale una doppietta di Yassine vale l'allungo decisivo.