Thiago Motta, il ritorno si avvicina: dopo la Juve una nuova occasione per ripartire
L'ex tecnico bianconero torna tra i candidati per una nuova avventura: i movimenti di mercato degli allenatori aprono uno scenario inatteso
La domenica di Ligue 1 certifica la crisi del Monaco che per il quarto weekend di fila non riesce a centrare i tre punti. La squadra di Filipe Luis cade 3-1 sul campo del Paris Fc che invece, insieme al Lione, vittorioso 2-0 sull'Angers, sale al terzo posto in classifica. I parigini ipotecano il successo già al termine del primo tempo grazie ad una doppietta di uno scatenato Sinayoko che ormai non fa più notizia. L'attaccante maliano, infatti, guida al momento la classifica cannonieri con otto reti. Nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze con Balogun, ma a 16' dal traguardo arriva il tris di Pagis, servito proprio da Sinayoko, che chiude la gara anzitempo.
Lione batte l'Angers, Fonseca verso l'addio: Thiago Motta tra i candidati
Comoda vittoria anche per il Lione che inguaia l'Angers, quartultimo in classifica e senza vittorie da quattro gare consecutive. L'Olympique in avvio di match si vede revocare un penalty dal Var, ma trova comunque il modo di passare in vantaggio grazie ad un gol di Nuamah al 38'. Il punto esclamativo all'incontro lo firma Tolisso al 41' della ripresa. Emblematiche al fischio finale le lacrime di Paulo Fonseca che, stando ai rumors provenienti dal Portogallo, sarebbe vicino alla risoluzione contrattuale col Lione e potrebbe diventare la prossima settimana il nuovo condottiero dello Sporting Lisbona, prendendo il posto di Rui Borges. Quest'ultimo non dovrebbe essere nemmeno in panchina per la sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Tra i principali candidati a sostituire Fonseca sulla panchina del Lione ci sarebbe Thiago Motta, desideroso di riscattare la recente esperienza negativa alla guida della Juventus. Dopo quattro sconfitte di fila ritrova il sorriso anche lo Strasburgo che travolge l'Auxerre con un umiliante 5-1: i padroni di casa passano in vantaggio al calar del primo tempo con Essugo e poi dilagano nella ripresa grazie alle reti di Godo e Harder; Archer tiene vive le speranze dell'Auxerre, ma nel finale una doppietta di Yassine vale l'allungo decisivo.
Il Marsiglia supera il Tolosa: quarto successo consecutivo in Ligue 1
Continua il momento positivo del Marsiglia che nel posticipo batte 2-0 il Tolosa, collezionando il quarto successo di fila. La squadra di Bruno Genesio indirizza la sfida già al termine del primo tempo grazie al gol lampo di Harit e alla rete di Gouiri, gestendo il doppio vantaggio nella ripresa. Stasera la nona giornata del campionato francese si chiude con Lorient-Brest.
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