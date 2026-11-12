Cacciamani-Torino, il patto invernale per frenare il Napoli

TORINO - «Sì, Cacciamani è sicuramente un prospetto molto interessante. L’anno scorso ha fatto un campionato importante con la Juve Stabia e ora sta dimostrando di avere del potenziale. Lo stiamo seguendo, così come seguiamo altri giocatori». A manifestare pubblicamente l’interesse per l’esterno del Toro è stato il ds del Napoli, Giovanni Manna, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Frasi che hanno destato un po’ di preoccupazione tra i tifosi granata, che poco più di due mesi fa hanno visto partire un altro prodotto della Primavera. Parliamo ovviamente di Njie, che sta ora facendo molto bene alla Fiorentina (3 gol e 2 assist nelle ultime tre partite). Cacciamani, a differenza di quanto fatto dallo svedese a inizio settembre, non dovrebbe però dover preparare le valigie a breve: l’idea del Toro è infatti quella di non vendere a gennaio il proprio gioiellino. E Cacciamani non punterà i piedi per chiedere la cessione, così come non li aveva punti in estate quando la Roma aveva mostrato interesse nei suoi confronti arrivando anche a imbastire una trattativa per cercare di acquistarlo. I giallorossi erano arrivati a offrire 12 milioni più un paio legati ai bonus: una cifra troppo bassa per Cairo, che l’aveva rispedita al mittente. In vista dell’apertura del mercato invernale, la dirigenza granata e Cacciamani hanno stretto una sorta di patto anti-Napoli, per evitare che a gennaio possa aprirsi una sorta di caso.

Il procuratore Ariatti: "Non ci sono stati contatti" Non a caso anche lo stesso Manna ha aggiunto: «Seguiamo Cacciamani, ma da qui a dire che sarà un giocatore del Napoli ce ne passa». L’interesse sull’esterno è però concreto e lo ha confermato anche l’agente del numero 77 granata, Luca Ariatti: «Sì, è vero che Alessio piace al Napoli. Ma non ci sono stati contatti». In questi mesi Cacciamani ha sempre ribadito la propria volontà di continuare a vestire la maglia del Toro. «La mia idea è sempre stata quella di restare perché sono affezionato al Toro. Voglio restare e fare bene qui. So di essere in un grande club», aveva spiegato lo stesso calciatore una ventina di giorni fa, dopo la partita contro il Parma. La volontà di continuare a giocare per la squadra con cui ha conosciuto per la prima volta la Serie A, Cacciamani l’aveva dimostrata anche a settembre, subito dopo la chiusura della finestra estiva di calciomercato, quando aveva firmato il rinnovo del contratto fino al 2031. E nelle settimane precedenti, quando la Roma aveva alzato il proprio pressing, l’esterno era rimasto concentrato sul Toro riuscendo a non farsi distrarre dalle tante voci intorno a lui (mica facile per un ragazzo che, non va dimenticato, ha solamente 19 anni). La permanenza di Cacciamani almeno fino al termine della stagione (in estate della situazione dell’esterno se ne riparlerà in base alle eventuali offerte che potrebbero arrivare) è anche una richiesta fatta espressamente da Abate. L’allenatore, che proprio oggi compie 40 anni, già in estate aveva chiesto a Cairo e a Petrachi di non cedere l’esterno che aveva conosciuto e saputo valorizzare nella scorsa stagione alla Juve Stabia, spiegando come fosse centrale all’interno del suo progetto: ora vorrebbe continuare a lavorare insieme a lui per continuare ad aiutarlo a crescere.