De Bruyne può salutare il Napoli già a gennaio: lo vuole il Psv

Potrebbe già essere arrivata ai titoli di coda l’avventura di Kevin De Bruyne al Napoli . L’impatto del campione belga in maglia azzurra in questo anno e mezzo è stato decisamente al di sotto delle aspettative. Pochi lampi e tante ombre, oltre al poco feeling scattato con alcuni compagni di squadra. Motivo per cui la sensazione diffusa è che - per volontà di entrambe le parti - il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non verrà rinnovato. Attenzione però agli sviluppi legati alla finestra di mercato invernale. KDB e il club partenopeo, infatti, stanno valutando la possibilità di separarsi con 6 mesi d’anticipo. Occhio in tal senso al pressing del Psv Eindhoven che ha già allacciato i contatti con l’entourage del calciatore per portarlo in Olanda a gennaio, trovando una disponibilità di base da parte dello stesso numero 11 azzurro. Un’apertura che vale come un sì.

Van Bommel lo spinge al PSV: "Gli si addice"

Motivo per cui il club del presidente Gerbrands è entrato in azione per provare a confezionare quello che sarebbe uno dei colpi più importanti dell’ultimo decennio in Eredivisie. Con tanto di placet del tecnico Bosz che non vede l’ora di avere un elemento del genere (il club ha dato asilo, con ottimi risultati, pure a un altro “grande vecchio” Ivan Perisic). Avanti tutta dunque. Sono però ancora da definire i contorni del possibile accordo, che i dirigenti biancorossi intendono impostare fino al 2028. Economicamente appare comunque complicato che gli olandesi possano garantire a De Bruyne l’attuale stipendio percepito a Napoli, ovvero 6,5 milioni netti a stagione più bonus. Servirebbe pertanto da parte del trequartista una spalmatura degli emolumenti. Da capire se ciò accadrà davvero, anche se il belga non è affatto intrigato dal trasferimento in campionati economicamente più ricchi (Arabia, Mls e Turchia) e preferirebbe avvicinarsi a casa. Ecco perché il Psv proverà a strappare il fantasista senza pagare alcun indennizzo per il cartellino, tentando di ottenere pure un incentivo all’esodo da parte del Napoli. Scenario questo difficilmente praticabile, visto che Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare: se KDB vuole andar via, il Napoli non si opporrà alla sua partenza. A patto di non dover scucire neanche un euro di buonuscita e magari ottenendo qualche milione utile da reinvestire in sede di campagna acquisti. Insomma, la partita resta aperta e tutta giocare. Al tempo stesso, però, appare chiaro come nè De Bruyne nè il Napoli stiano smaniando per proseguire insieme. Ieri in Turchia ha segnato una delle due reti della vittoria del Belgio. Il suo ct Van Bommel spinge per il Psv: «È un contesto che gli si addice». E De Bruyne: «Vedremo cosa accadrà». Nubi pure sul futuro di Frank Anguissa. Anche il mediano è in scadenza e il suo rinnovo appare in alto mare dopo la richiesta del calciatore di un nuovo accordo da 6 milioni. Tanti, troppi secondo ADL che quindi potrebbe - in caso di buona offerta - accettare di salutarlo a gennaio, così da non perderlo a parametro zero a fine stagione. In casa Napoli è lampante come ci si stia avviando verso una ristrutturazione della rosa, volta al ringiovanimento dell’organico. Magari abbassando pure il monte-ingaggi, lievitato parecchio nell’ultimo biennio.