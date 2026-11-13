Varela, il calciomercato Juve si infiamma: duello col Napoli di Manna. E l'agente è lo stesso di...

La Juventus si inserisce nella corsa per Gustavo Varela e “pesta i piedi” sul mercato, come spesso è successo negli ultimi anni, al Napoli del ds Manna. L’attaccante portoghese, fresco di convocazione nella nazionale maggiore, è nella lista di Carnevali, Massara e Ottolini: è la rivelazione del Monza e alla porta del club hanno già bussato in tanti, dall’Arsenal al Tottenham passando per il Barcellona. E poi c’è il Napoli sì, che ha un ottimo rapporto non solo con il Monza, ma anche con gli agenti del portoghese. Però quando la Juve chiama è giusto stare ad ascoltare: anche perché l’idea di Varela è quella, per il suo futuro, di sposare il miglior progetto sportivo.

Affare per l'estate, l'agente è lo stesso di...Licina Difficile pensare a un’operazione per gennaio, perché la squadra di Juric ha bisogno di Varela per salvarsi e nei programmi ha l’idea di andare a monetizzare in estate: se Varela dovesse confermare l’impatto che ha avuto finora sul campionato italiano, la richiesta del club brianzolo potrebbe attestarsi tra i 30/35 milioni. Servirà dunque un investimento importante, ma anche una certa garanzia progettuale, che è poi ciò che conta per il giocatore e il suo entourage, lo stesso di Adin Licina: anche per il fantasista nato in Germania, in questa stagione in prestito secco alla Cremonese, ci sono grandi aspettative e l’obiettivo di un percorso a lungo termine in bianconero per il futuro.