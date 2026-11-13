Altro che Tresoldi, il Club Brugge lo cede solo a peso d'oro: la provocazione al Milan e non solo

Già nel corso dei giorni scorsi, nel parlare dell’ interessamento del Milan per Nicolò Tresoldi abbiamo evidenziato come ci sia un fattore non trascurabile in tutta la vicenda, ovvero il Club Brugge . La società belga è una delle peggiori con le quali potersi sedere a un tavolo per le trattative. Perché sa massimizzare al massimo la valorizzazione dei suoi calciatori ed è rinomato il fatto che non conceda sconti a nessuno. Basti pensare che in estate, quando la Roma formulò una proposta per Tresoldi mettendo sul piatto quaranta milioni , il diniego fu pressoché immediato con i giallorossi che poi virarono su Santiago Castro come rinforzo per il loro attacco. E il discorso, specialmente nella sessione di gennaio di calciomercato, potrebbe ripetersi. Il Brugge, infatti, non sembra disposto ad ascoltare proposte che siano quantificate in meno di sessanta milioni per il suo bomber. Una provocazione, certo, anche per far desistere eventuali acquirenti che abbiano intenzione di avvicinarsi a Nicolò, ma anche una strategia per arrivare a giugno e, magari, scatenare un’asta internazionale a suon di rialzi e di milioni.

Milan-Club Brugge: un rapporto che va avanti nel tempo

Arsenal e Atletico Madrid, oltre al Milan, si sono interessate a Tresoldi e questo non è certamente un fattore positivo per i rossoneri che, a loro volta, dovranno decidere se provarci a gennaio o correre il rischio in estate. Le esperienze passate per gli acquisti di Charles De Ketelaere nell’estate del 2022 e di Ardon Jashari in quella del 2025 hanno dato la prova di come la dirigenza del Brugge non si faccia minimamente intimorire né se davanti si trova Paolo Maldini né se a trattare ci sono due come Furlani e Tare. Il gioco lo conducono loro fino a quando le cifre non li soddisfano fino in fondo.

Il Milan, a gennaio, dovrà fare una punta perché è sempre più probabile che Francesco Camarda vada via in prestito e il nome di Tresoldi tornerà sempre più spesso nelle cronache di mercato, ma occhio anche alle possibili alternative (il sogno è Endrick) che potrebbero essere portate anche da Markus Krösche quando si insedierà come head of football.