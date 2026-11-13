Van Dijk in Serie A? Milan e Juve osservano: "Liverpool? Se ci sarà rinnovo bene, altrimenti..."

Il futuro di Virgil Van Dijk potrebbe riservare nuovi scenari. Il difensore olandese, dal 2018 punto di riferimento del Liverpool e attuale capitano dei Reds ( inizio di stagione non semplice per la squadra, con 18 punti dopo 10 giornate ), si avvicina a una fase importante della propria carriera con il contratto in scadenza. Nonostante il forte legame con il club inglese e con i tifosi di Anfield, al momento non ci sono certezze sulla sua permanenza. E intanto anche le italiane guardano con interesse alla sua situazione: in particolare Milan e Juventus sono alla finesta.

A confermare l'incertezza è stato lo stesso centrale, come riportato da BBC Sport : "Vediamo cosa ci riserverà la stagione. Finora ho vissuto un'esperienza straordinaria con questo club. Se ci sarà un prolungamento, bene, in caso contrario andrò altrove ". Parole che lasciano aperta ogni possibilità e che inevitabilmente attirano l'attenzione dei principali club europei.

Tra le società che seguono con interesse l'evoluzione della vicenda, secondo il portale, ci sarebbero anche Milan e Juventus . I due club italiani starebbero monitorando la situazione contrattuale del difensore, consapevoli dell'opportunità di poter ingaggiare un giocatore di grande esperienza internazionale a zero. A partire da gennaio, infatti, Van Dijk potrebbe accordarsi con una società estera attraverso un precontratto, qualora non dovesse arrivare un'intesa con il Liverpool.

La posizione del Liverpool

La concorrenza, però, non manca. Anche alcune società turche avrebbero manifestato interesse per il centrale olandese. Dal canto suo, il Liverpool non sembra intenzionato a perdere uno dei propri leader a parametro zero: la dirigenza infatti vorrebbe evitare una situazione simile a quella che ha portato all'addio di Mohamed Salah, ma dovrà inevitabilmente tenere conto delle intenzioni del calciatore. L'obiettivo resta quello di dar vita ad un confronto per il rinnovo e provare a prolungare un rapporto che dura ormai da diverse stagione (a gennaio saranno esattamente 9 anni insieme).