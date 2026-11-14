Calhanoglu tenta la Juve! Rinnovo Inter in alto mare e chiave Massara: lo scenario clamoroso

TORINO - Somiglia ad un film già visto nella passata stagione. Con una trama, prima ancora del finale, ancora tutta da scrivere. Dodici mesi fa, di questi tempi, il grande corteggiato del mercato dei parametri zero era Bernardo Silva, in uscita dal City. Allora la Juve lo riteneva inarrivabile, lontanissimo dalle mire bianconere: per costi e per concorrenza da sballo. Poi Jorge Mendes prende in mano il futuro del suo assistito, bussa alla porta della Continassa e il club bianconero non solo apre, ma anzi approfondisce l’argomento. Spingendosi fino alla proposta di un triennale, certamente vincolato all’approdo in Champions League.

Calhanoglu, se con l'Inter... Col quarto posto sfumato e le spagnole galoppanti (Real Madrid e Barcellona se lo sono contese fino al Mondiale) la Juve non ha poi più avuto la possibilità di avere voce in capitolo. L’idea Bernardo Silva, però, scattò verso fine 2025. La stessa situazione, anch’essa in fase embrionale, si sta verificando col prossimo pezzo pregiato dell’estate: Hakan Calhanoglu.