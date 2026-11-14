Calciomercato Juve, i possibili colpi a zero: chi scalda gennaio e i pupilli di Spalletti
TORINO - Lo storico dei parametri zero presi dalla Juventus negli anni scorsi è particolarmente ricco, tra qualche colpo da maestro e pure alcuni flop. Ma prendiamo solo l’ultima sessione di mercato, la prima con la dirigenza attuale: Carnevali, Massara e Ottolini ne aveva sondati diversi nei mesi scorsi, di calciatori in scadenza di contratto. Alla fine ne era arrivato soltanto uno, diventato però subito un titolare inamovibile: Zeki Celik. Un vero e proprio blitz azionato da Massara, che sapeva come muoversi tra le indecisioni del suo vecchio club, la Roma, per convincere il terzino turco.
Juventus, il prossimo colpo a zero...
E un altro terzino potrebbe essere il prossimo colpo a zero: tra coloro che andranno in scadenza il prossimo giugno c’è David Raum del Lipsia, una pista sempre calda per la fascia sinistra. Classe ’98, in mancanza di un rinnovo di contratto che sembra al momento piuttosto complicato, Raum sarà senza dubbio uno dei pezzi pregiati tra i parametri zero della prossima estate.
E tante big d’Europa sono pronte a fiondarsi. La Juve, si sa non da oggi, ha una casella vuota proprio nella posizione di laterale mancino: c’è Celik, certo, che però nasce terzino destro, ma sa adattarsi anche dalla parte opposta.
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