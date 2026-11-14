Calciomercato Juve, i possibili colpi a zero: chi scalda gennaio e i pupilli di Spalletti

TORINO - Lo storico dei parametri zero presi dalla Juventus negli anni scorsi è particolarmente ricco, tra qualche colpo da maestro e pure alcuni flop. Ma prendiamo solo l’ultima sessione di mercato, la prima con la dirigenza attuale: Carnevali, Massara e Ottolini ne aveva sondati diversi nei mesi scorsi, di calciatori in scadenza di contratto. Alla fine ne era arrivato soltanto uno, diventato però subito un titolare inamovibile: Zeki Celik. Un vero e proprio blitz azionato da Massara, che sapeva come muoversi tra le indecisioni del suo vecchio club, la Roma, per convincere il terzino turco.