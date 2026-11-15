Calciomercato Juve, la cessione per il colpo di gennaio: destinazione Arabia o Francia, a meno che...

Il tempo delle decisioni si avvicina per Edon Zhegrova. Non è un mistero, infatti, che l’esterno offensivo vorrebbe giocare con più continuità e desideri una maglia da titolare; mentre finora nelle gerarchie di Luciano Spalletti ha ricoperto il ruolo di riserva di lusso. Ecco perché l’ex Lille sta riflettendo sul proprio futuro in bianconero. Tradotto: non è affatto da escludere la possibilità che a gennaio arrivi la scelta di lasciare la Juventus per sposare un nuovo progetto, nel quale possa sentirsi centrale ed essere protagonista. A maggior ragione con Chico Conceicao e Kenan Yildiz pronti nelle prossime settimane a rientrare in squadra. Due ritorni che sommati alla presenza dei vari Alajbegovic, Boga e Nico Gonzalez rende decisamente affollata la batteria degli esterni offensivi juventini. Ecco perché il nazionale del Kosovo (titolare in Nations League nello 0-0 contro Israele, 80 minuti in campo) ha iniziato a guardarsi intorno, manifestando ai propri agenti l’esigenza di trovare il posto fisso. Difficile - salvo importanti exploit nel prossimo bimestre - che possa ottenerlo facilmente nella città della Mole. Motivo per cui le strade del numero 11 e della Signora potrebbero arrivare a dividersi già nella finestra invernale di trattative, che scatterà ufficialmente il prossimo 28 dicembre.