Calciomercato Juve, la cessione per il colpo di gennaio: destinazione Arabia o Francia, a meno che...
Il tempo delle decisioni si avvicina per Edon Zhegrova. Non è un mistero, infatti, che l’esterno offensivo vorrebbe giocare con più continuità e desideri una maglia da titolare; mentre finora nelle gerarchie di Luciano Spalletti ha ricoperto il ruolo di riserva di lusso. Ecco perché l’ex Lille sta riflettendo sul proprio futuro in bianconero. Tradotto: non è affatto da escludere la possibilità che a gennaio arrivi la scelta di lasciare la Juventus per sposare un nuovo progetto, nel quale possa sentirsi centrale ed essere protagonista. A maggior ragione con Chico Conceicao e Kenan Yildiz pronti nelle prossime settimane a rientrare in squadra. Due ritorni che sommati alla presenza dei vari Alajbegovic, Boga e Nico Gonzalez rende decisamente affollata la batteria degli esterni offensivi juventini. Ecco perché il nazionale del Kosovo (titolare in Nations League nello 0-0 contro Israele, 80 minuti in campo) ha iniziato a guardarsi intorno, manifestando ai propri agenti l’esigenza di trovare il posto fisso. Difficile - salvo importanti exploit nel prossimo bimestre - che possa ottenerlo facilmente nella città della Mole. Motivo per cui le strade del numero 11 e della Signora potrebbero arrivare a dividersi già nella finestra invernale di trattative, che scatterà ufficialmente il prossimo 28 dicembre.
Zhegrova strega Gedda
In tal senso non trovano grossi riscontri i rumors turchi degli ultimi giorni sul Besiktas: Vincenzo Italiano aveva davvero pensato a Edon prima di Ferragosto, ma adesso i bianconeri di Istanbul hanno ingaggiato in quel ruolo Ernest Poku e sembrano orientati a rinforzarsi in altri reparti. Discorso diverso per un possibile ritorno di fiamma da parte dell’Al Ittihad. Dall’Arabia avevano già bussato sia alla porta di Zhegrova sia a quella della Juve a fine agosto, ma non c’erano stati i tempi tecnici nelle ultime 24 ore della sessione estiva di mercato per imbastire l’affare. Adesso le cose potrebbero assumere tutt’altra piega. Vedremo. Nella posizione di campo occupata dal classe 1999, infatti, avrebbe dovuto giostrare nella formazione giallonera il gioiellino portoghese Fernandes.
Condizionale d’obbligo visto che un terribile infortunio lo terrà out fino ad aprile. Ecco perché il nome di Zhegrova può tornare d’attualità dalle parti di Gedda. Inutile rammentare come i sauditi abbiano le disponibilità economiche per soddisfare velocemente tutte le parti in causa. A suon di petrodollari.
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