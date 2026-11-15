Milan, pazza idea Endrick: Cardinale prepara la sfida a Roma, Inter e Juve. E Tresoldi...

Una margherita da sfogliare placcata d’oro: Tresoldi, Endrick, Tresoldi, Endrick. Gerry Cardinale non solo vuole rinforzare il Milan a gennaio - qui a lato parliamo della questione difensore; resta viva anche l’opzione terzino destro con il ritorno di Athekame (oggi in prestito al Lione) o l’affondo per Read (Feyenoord) o Mazrauoi (Manchester United) -, ma vuole farlo inserendo in squadra un altro gioiello. Dopo aver investito oltre 150 milioni in estate per acquistare Gonçalo Ramos, Gila e Moreira, il numero uno di RedBird non si ferma. Tresoldi è il grande obiettivo per affiancare al portoghese ex Psg un altro numero nove di spessore. Il centravanti del Brugge tifa Milan e correrebbe a Milanello. La controindicazione, più che il prezzo - oggi vale almeno 60 milioni -, è l'attuale volontà del club belga di trattenerlo fino all'estate, quando il suo valore potrebbe essere ancora più alto. Quindi, al di là della concorrenza, Tresoldi potrebbe essere un acquisto da rinviare a giugno. E così, ecco tornare di strettissima attualità Endrick. Per due validi motivi. Il primo, le dichiarazioni di martedì dello stesso 20enne brasiliano a “Globo”: “Ho solo 20 anni, voglio soltanto giocare. Non so cosa succederà a gennaio, è tutto nelle mani di Dio. Chiedo soltanto ciò che è meglio per la mia carriera, farò sempre tutto il necessario per continuare a crescere e fare passi avanti nella mia carriera”. In estate Florentino Perez e soprattutto Mourinho si sono opposti alla sua partenza: il Milan, ma anche la Roma e altri club lo avevano richiesto, niente da fare. Endrick, però, dopo aver smaltito un infortunio a inizio stagione, rimane ai margini.