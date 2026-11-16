Calciomercato Juve, Balogun in fuga dal Monaco: pro e contro. McKennie-United, cosa c'è di vero

Dalle crepe di una rottura totale filtra luce, spiragli dove intrufolarsi. La rottura è quella di Folarin Balogun con il Monaco. La conferma è arrivata schietta dal diretto interessato: “Sono sicuro che nelle prossime sessioni di mercato cercherò di andarmene di nuovo. Il mio punto di vista è chiaro”. Dichiarazioni che aprono ad un mondo di possibilità e che attirano inevitabilmente i club alla ricerca di una punta già a gennaio. E, come noto, tra questi c’è anche la Juventus. Ma cosa è successo? Il centravanti statunitense, in estate, era ad un passo dal trasferimento definitivo all’Everton: anche meno di un passo, visto che si era recato in Inghilterra per le visite mediche. Poi, il colpo di scena e l’affare saltato quando ormai sembravano mancare solo le firme.

Balogun è l'uomo giusto per Spalletti? Anche su questo tema, Balogun ha detto la sua: “A Monaco sono successe molte cose che non dipendevano da me. Non ho detto nulla pubblicamente, ma in estate sono arrivato all’Everton con un contratto già concordato. Poi, al momento della firma, il contratto era stato modificato e, alla fine, non mi sentivo più a mio agio a firmare”. Dopo le turbolenze estive e il ritorno nel Principato, l’attaccante è tornato nelle rotazioni monegasche solo a metà settembre. Da lì, il suo ruolino di marcia è di 7 presenze, 230 minuti e una rete nella sconfitta del Monaco contro il Paris Fc. Facile immaginare che, all’apertura della finestra invernale, il suo sia un profilo che attirerà diverso interesse. Come dicevamo, è presente nella lista della Juventus perché risponde alle caratteristiche dell’affare di mercato. Soprattutto se i monegaschi dovessero aprire ad una soluzione low cost, magari un prestito con diritto di riscatto. Non risponde esattamente, invece, all’identikit tracciato da Luciano Spalletti. Balogun non è il centravanti da pallata, abile nel giocare spalle alla porta e difendere i palloni con il fisico, o andare a svettare di testa in area.