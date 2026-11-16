Toro, rebus attacco e sogno Camarda: il Milan apre al prestito
Il Torino ha chiesto informazioni sul futuro di Francesco Camarda. Il giovane attaccante del Milan, centravanti dell’Under 21, a gennaio si muoverà in prestito. E i granata stanno convivendo con i rebus, in attacco, tra rendimenti ridotti, limiti tecnici, situazioni di contratto ballerine, dubbi di natura fisica (per motivi ovviamente molto diversi, alludiamo ai vari Kulenovic, Adams, Zapata, Pellegri). Così non deve affatto stupire il fatto che i vertici del Torino possano aver chiesto maggiori dettagli sulla situazione del 18enne centravanti, oltremodo chiuso dalla concorrenza in rossonero, senza sbocchi realistici a breve tempo. Anzi: con il Diavolo già in azione per ingaggiare una nuova punta di riferimento nel corso del mercato invernale (da Endrick a Tresoldi, le indiscrezioni si sono allargate ripetutamente in questi ultimi tempi), a maggior ragione il destino di Camarda è già segnato, al di là delle sue oggettive doti e delle sue potenzialità, data anche la giovanissima età. Nel Milan non ha spazio, e spazio ne avrà sempre meno. E non solo per la presenza, particolarmente... costosa, di Gonçalo Ramos, l’attaccante portoghese ceduto dal Psg in estate per oltre 70 milioni (appena 3 reti, finora, tra campionato ed Europa League). Per Camarda, soltanto briciole: Amorim in Serie A gli ha concesso appena 36 minuti, suddivisi in 4 spezzoni da metà agosto a oggi.
"Camarda in difficoltà psicologica"
In Coppa, all’insegna del turnover, contro il Red Bull Salisburgo il giovane attaccante ha potuto raccogliere l’unica presenza da titolare, per 60 minuti, a cui va aggiunto un ingresso negli ultimi 23 minuti della partita con il Ferencvaros. Fine. Ben altre soddisfazioni Camarda si sta togliendo con l’Under 21: 5 gol e un assist in 7 presenze, l’ultimo timbro venerdì nella vittoria sulla Francia (e oggi gli azzurrini giocheranno di nuovo, ma contro il Belgio: con il milanista fanno parte dell’Under anche tre granata, Comuzzo, Cacciamani e Mascardi). “Camarda vive un momento di difficoltà psicologica, è un ragazzo sensibile. È un grande giocatore. Nel calcio che conta le pressioni ci sono, ma io continuo a dirgli che è bravo perché è la verità. E si meritava di segnare alla Francia”, diceva di lui il ct Silvio Baldini, subito dopo l’ultima vittoria dell’Under. Parole giuste, per un talento che sta vivendo non certo con serenità questa serie di panchine senza vie di uscita a Milano. Adesso il club rossonero vuole prestarlo, a gennaio, per consentirgli di trovare più spazio altrove, affinché possa continuare a crescere.
Il Toro sonda Camarda
Una soluzione che era stata già adottata nella scorsa stagione (prestito al Lecce), ma purtroppo per Camarda un brutto infortunio alla spalla gli fece perdere ben 3 mesi di campionato (per lui, complessivamente, 21 presenze di cui 7 da titolare e un gol). L’enfant prodige del Milan (nel 2023, con Pioli in panchina, debuttò in A all’età di 15 anni e 8 mesi, diventando il più giovane esordiente della storia del campionato) a gennaio si muoverà in prestito con diritto di riscatto e quasi certamente con un controdiritto a favore dei rossoneri. Con Zapata in chiare difficoltà fisiche, sempre più... irriconoscibile, purtroppo; con Kulenovic che chiaramente mostra sempre grossi limiti, al di là dei due gol fortunosi segnati a Bologna e Udinese (difatti sarà di nuovo messo sul mercato); e con Pellegri che non gioca da un anno e rappresenta ancora un punto di domanda, al di là delle sue qualità di attaccante, ecco che non stupisce affatto, si diceva all’inizio, che i vertici del Torino abbiano chiesto informazioni mirate su Camarda, in vista del mercato di gennaio.
Adams in scadenza: il punto
Anche perché, a parte Simeone, l’altro attaccante titolare del Torino, ovvero Adams (4 reti: il miglior goleador attuale dei granata), è in scadenza di contratto già a giugno (trattative in corso, ma per ora senza fumate bianche: stando così le cose, non si possono avere ancora certezze sul suo conto, sul mercato di gennaio). Troppi rebus, troppe variabili: ecco perché al Torino può interessare eccome di mettere le mani su un giovane di qualità come Camarda, a gennaio, con anche la possibilità di ridiscutere il suo destino a giugno, nel caso, dopo 5 mesi in prestito. Il club granata ovviamente non è l’unico a essersi mosso con il Milan e/o con l’agenzia che cura gli interessi del centravanti rossonero. Anche il Monza (con Varela nel mirino del Napoli e altre big), l’Udinese, il Bologna, il Parma e il Sassuolo si sono fatti avanti. Mentre in B i club più caldi sono apparsi la Sampdoria e il Pisa. La partita è aperta: tutta da giocare, a seconda delle esigenze dei singoli club a gennaio e dello spazio che possono concedere a Camarda.
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