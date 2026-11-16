Toro, rebus attacco e sogno Camarda: il Milan apre al prestito

Il Torino ha chiesto informazioni sul futuro di Francesco Camarda . Il giovane attaccante del Milan, centravanti dell’Under 21 , a gennaio si muoverà in prestito. E i granata stanno convivendo con i rebus, in attacco, tra rendimenti ridotti, limiti tecnici, situazioni di contratto ballerine, dubbi di natura fisica (per motivi ovviamente molto diversi, alludiamo ai vari Kulenovic , Adams , Zapata , Pellegri ). Così non deve affatto stupire il fatto che i vertici del Torino possano aver chiesto maggiori dettagli sulla situazione del 18enne centravanti, oltremodo chiuso dalla concorrenza in rossonero, senza sbocchi realistici a breve tempo. Anzi: con il Diavolo già in azione per ingaggiare una nuova punta di riferimento nel corso del mercato invernale ( da Endrick a Tresoldi , le indiscrezioni si sono allargate ripetutamente in questi ultimi tempi ), a maggior ragione il destino di Camarda è già segnato, al di là delle sue oggettive doti e delle sue potenzialità, data anche la giovanissima età. Nel Milan non ha spazio, e spazio ne avrà sempre meno. E non solo per la presenza, particolarmente... costosa, di Gonçalo Ramos , l’attaccante portoghese ceduto dal Psg in estate per oltre 70 milioni (appena 3 reti, finora, tra campionato ed Europa League). Per Camarda , soltanto briciole: Amorim in Serie A gli ha concesso appena 36 minuti, suddivisi in 4 spezzoni da metà agosto a oggi.

In Coppa, all’insegna del turnover, contro il Red Bull Salisburgo il giovane attaccante ha potuto raccogliere l’unica presenza da titolare, per 60 minuti, a cui va aggiunto un ingresso negli ultimi 23 minuti della partita con il Ferencvaros. Fine. Ben altre soddisfazioni Camarda si sta togliendo con l’Under 21: 5 gol e un assist in 7 presenze, l’ultimo timbro venerdì nella vittoria sulla Francia (e oggi gli azzurrini giocheranno di nuovo, ma contro il Belgio: con il milanista fanno parte dell’Under anche tre granata, Comuzzo , Cacciamani e Mascardi ). “Camarda vive un momento di difficoltà psicologica, è un ragazzo sensibile. È un grande giocatore. Nel calcio che conta le pressioni ci sono, ma io continuo a dirgli che è bravo perché è la verità. E si meritava di segnare alla Francia” , diceva di lui il ct Silvio Baldini , subito dopo l’ultima vittoria dell’Under. Parole giuste, per un talento che sta vivendo non certo con serenità questa serie di panchine senza vie di uscita a Milano. Adesso il club rossonero vuole prestarlo, a gennaio, per consentirgli di trovare più spazio altrove, affinché possa continuare a crescere.

Il Toro sonda Camarda

Una soluzione che era stata già adottata nella scorsa stagione (prestito al Lecce), ma purtroppo per Camarda un brutto infortunio alla spalla gli fece perdere ben 3 mesi di campionato (per lui, complessivamente, 21 presenze di cui 7 da titolare e un gol). L’enfant prodige del Milan (nel 2023, con Pioli in panchina, debuttò in A all’età di 15 anni e 8 mesi, diventando il più giovane esordiente della storia del campionato) a gennaio si muoverà in prestito con diritto di riscatto e quasi certamente con un controdiritto a favore dei rossoneri. Con Zapata in chiare difficoltà fisiche, sempre più... irriconoscibile, purtroppo; con Kulenovic che chiaramente mostra sempre grossi limiti, al di là dei due gol fortunosi segnati a Bologna e Udinese (difatti sarà di nuovo messo sul mercato); e con Pellegri che non gioca da un anno e rappresenta ancora un punto di domanda, al di là delle sue qualità di attaccante, ecco che non stupisce affatto, si diceva all’inizio, che i vertici del Torino abbiano chiesto informazioni mirate su Camarda, in vista del mercato di gennaio.

Adams in scadenza: il punto

Anche perché, a parte Simeone, l’altro attaccante titolare del Torino, ovvero Adams (4 reti: il miglior goleador attuale dei granata), è in scadenza di contratto già a giugno (trattative in corso, ma per ora senza fumate bianche: stando così le cose, non si possono avere ancora certezze sul suo conto, sul mercato di gennaio). Troppi rebus, troppe variabili: ecco perché al Torino può interessare eccome di mettere le mani su un giovane di qualità come Camarda, a gennaio, con anche la possibilità di ridiscutere il suo destino a giugno, nel caso, dopo 5 mesi in prestito. Il club granata ovviamente non è l’unico a essersi mosso con il Milan e/o con l’agenzia che cura gli interessi del centravanti rossonero. Anche il Monza (con Varela nel mirino del Napoli e altre big), l’Udinese, il Bologna, il Parma e il Sassuolo si sono fatti avanti. Mentre in B i club più caldi sono apparsi la Sampdoria e il Pisa. La partita è aperta: tutta da giocare, a seconda delle esigenze dei singoli club a gennaio e dello spazio che possono concedere a Camarda.