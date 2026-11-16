Lucca out, Allegri vuole l'obiettivo… della Juve: le novità sul mercato Napoli
Gennaio si avvicina e molti club iniziano già a strizzare l’occhio alle possibili mosse di mercato da effettuare nella finestra invernale di trattative, che scatterà ufficialmente il prossimo 28 dicembre. Protagonisti gli attaccanti. Il Bologna, infatti, non è affatto soddisfatto dall’impatto avuto dall’ucraino Artem Dovbyk. Tanto che il prestito dalla Roma potrebbe essere interrotto con 6 mesi d’anticipo, rimandando la punta nella Capitale. Una mossa che apre la caccia al sostituto: la prima idea in casa rossoblù conduce a un vecchio pallino del tecnico Raffaele Palladino. Quel Lorenzo Lucca che il tecnico campano aveva già corteggiato in passato e potrebbe stavolta riuscire ad allenare in rossoblù.
Lucca in uscita dal Napoli
Il centravanti classe 2000, infatti, è in uscita dal Napoli e può diventare un’occasione intrigante per gli emiliani. Operazione da impostare in prestito (da definire poi l’eventuale diritto di riscatto) per fare tutti contenti: il Bologna e Palladino con un attaccante più congeniale rispetto al deludente Dovbyk; mentre il club di De Laurentiis proverebbe a rilanciare un elemento reduce da un anno e mezzo decisamente complicato e denso di amarezze.
Una torre nella città della Due Torri per fare bingo. Al tempo stesso poi gli azzurri con l’uscita di Lucca potrebbero liberare lo spazio in rosa per un sostituto più aderente alle necessità tecnico-tattiche di Allegri. Nomi individuati già in Gustavo Varela e Joshua Zirkzee in quest’ordine di preferenza. Il capocannoniere della Serie A, infatti, è la prima scelta del Napoli in attacco come svelato proprio da Tuttosport un mese fa.
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