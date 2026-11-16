Lucca out, Allegri vuole l'obiettivo… della Juve: le novità sul mercato Napoli

Gennaio si avvicina e molti club iniziano già a strizzare l’occhio alle possibili mosse di mercato da effettuare nella finestra invernale di trattative, che scatterà ufficialmente il prossimo 28 dicembre. Protagonisti gli attaccanti. Il Bologna, infatti, non è affatto soddisfatto dall’impatto avuto dall’ucraino Artem Dovbyk. Tanto che il prestito dalla Roma potrebbe essere interrotto con 6 mesi d’anticipo, rimandando la punta nella Capitale. Una mossa che apre la caccia al sostituto: la prima idea in casa rossoblù conduce a un vecchio pallino del tecnico Raffaele Palladino. Quel Lorenzo Lucca che il tecnico campano aveva già corteggiato in passato e potrebbe stavolta riuscire ad allenare in rossoblù.