Varela e la Juve, chiave… Next Gen! Il possibile sacrificio per anticipare le big d'Europa
Gli occhi del Monza sui gioiellini juventini. Non è passata, infatti, inosservata la presenza del dr biancorosso Pedro Obiang domenica pomeriggio allo stadio Moccagatta di Alessandria per assistere alla sfida tra la Next Gen e il Treviso. Fari puntati in particolare sull’esterno offensivo Stefano Merola, autore di una prestazione scintillante per trascinare la Juve Under 23 al successo. Una prova decisamente brillante e condita pure da un gol, che inevitabilmente hanno destato ancor di più l’interesse monzese. Chissà che la società lombarda non stia monitorando appositamente i talenti juventini in vista del possibile assalto della Signora al capocannoniere della Serie A Gustavo Varela.
Varela, la valutazione del Monza
Il goleador lusitano piace parecchio alla dirigenza bianconera, che provando a recuperare terreno sul Napoli. I partenopei già da diverse settimane hanno avviato i contatti per prelevare la punta classe 2005, valutata 35 milioni di euro dal Monza. Tanti, (forse) troppi. Motivo per cui entrambe le contendenti puntano ad abbassare l’eventuale esborso cash con l’inserimento di una contropartita tecnica.
Il club di De Laurentiis potrebbe prestare alla formazione allenata da Juric l’attaccante brasiliano Giovane e magari aggiungere il cartellino di uno tra Michael Folorunsho e Cyril Ngonge, entrambi attualmente in prestito a Monzello.
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