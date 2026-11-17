Gli occhi del Monza sui gioiellini juventini. Non è passata, infatti, inosservata la presenza del dr biancorosso Pedro Obiang domenica pomeriggio allo stadio Moccagatta di Alessandria per assistere alla sfida tra la Next Gen e il Treviso. Fari puntati in particolare sull’esterno offensivo Stefano Merola, autore di una prestazione scintillante per trascinare la Juve Under 23 al successo. Una prova decisamente brillante e condita pure da un gol, che inevitabilmente hanno destato ancor di più l’interesse monzese. Chissà che la società lombarda non stia monitorando appositamente i talenti juventini in vista del possibile assalto della Signora al capocannoniere della Serie A Gustavo Varela.