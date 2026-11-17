"De Bruyne via da Napoli a gennaio, c'è già la prima offerta": in Olanda sicuri
L'avventura di Kevin De Bruyne al Napoli potrebbe finire prima del previsto. Il belga non ha vissuto fino ad ora un'esperienza favorevilissima in azzurro, e così già a gennaio potrebbe arrivare il trasferimento. A provarci sul serio è il PSV Eindhoven, che vorrebbe portarlo in Eredivisie già nella sessione invernale del calciomercato, con una prima offerta già formulata.
"PSV, 2 milioni per De Bruyne"
Come rivelato dal De Telegraaf, infatti, il PSV avrebbe presentato una proposta iniziale al Napoli per Kevin De Bruyne: si tratterebbe di un'offerta che si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Il 35enne, che vanta 128 presenze con la nazionale belga, ha ancora un contratto con il Napoli fino al termine della stagione 2026/27. I partenopei però, stando a quanto riferito dal quotidiano, starebbero chiedendo una cifra per il trasferimento superiore a quella attualmente offerta dal PSV. In tutto questo il PSV sarebbe già da tempo in trattativa con De Bruyne per un trasferimento nella finestra di gennaio. Il centrocampista belga, dal canto suo, sarebbe molto interessato a un trasferimento già metà stagione.
L'esperienza a Napoli
Da capire dunque se alla fine il Napoli deciderà di far partire già a gennaio KDB ed eventualmente a quale cifra. Perdere a metà stagione un elemento così importante sarebbe complesso, specie per trovare un sostituto all'altezza da regalare a Massimiliano Allegri. D'altro canto l'esperienza in Campania del belga non è stata propriamente positiva: la scorsa stagione, complice l'infortunio accusato al momento del rigore segnato contro l'Inter al Maradona, ha giocato appena 21 partite tra Serie e Champions, con 5 gol e 4 assist a referto. Anche quest'anno il rendimento, come un po' tutta la squadra, è stato al di sotto delle aspettative, almeno fino ad ora. Arrivato nell'entusiasmo generale come regal post Scudetto, l'esperienza di De Bruyne potrebbe chiudersi anticipatamente e con pochi momenti memorabili, condita da un solo trofeo (Supercoppa Italiana nel dicembre 2025).
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS