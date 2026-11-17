L'avventura di Kevin De Bruyne al Napoli potrebbe finire prima del previsto. Il belga non ha vissuto fino ad ora un'esperienza favorevilissima in azzurro, e così già a gennaio potrebbe arrivare il trasferimento. A provarci sul serio è il PSV Eindhoven, che vorrebbe portarlo in Eredivisie già nella sessione invernale del calciomercato, con una prima offerta già formulata.

"PSV, 2 milioni per De Bruyne" Come rivelato dal De Telegraaf, infatti, il PSV avrebbe presentato una proposta iniziale al Napoli per Kevin De Bruyne: si tratterebbe di un'offerta che si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Il 35enne, che vanta 128 presenze con la nazionale belga, ha ancora un contratto con il Napoli fino al termine della stagione 2026/27. I partenopei però, stando a quanto riferito dal quotidiano, starebbero chiedendo una cifra per il trasferimento superiore a quella attualmente offerta dal PSV. In tutto questo il PSV sarebbe già da tempo in trattativa con De Bruyne per un trasferimento nella finestra di gennaio. Il centrocampista belga, dal canto suo, sarebbe molto interessato a un trasferimento già metà stagione.