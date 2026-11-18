Il comunicato ufficiale

"Il Real Madrid C. F. e Arda Güler hanno concordato di rinnovare il contratto del nostro giocatore, che resterà legato al club fino al 30 giugno 2032. Arda Güler è entrato a far parte del Real Madrid nel luglio 2023 all'età di 18 anni. Nelle sue quattro stagioni con la nostra maglia, ha disputato 126 partite e ha vinto 5 titoli: 1 Champions League, 1 Coppa del Mondo per club, 1 Supercoppa UEFA, 1 LaLiga e 1 Supercoppa Spagnola. È un giocatore internazionale per la Turchia, con cui ha giocato 38 partite fino ad oggi. Lo scorso settembre ha ricevuto il premio di Giocatore Rivelazione della Champions League 2025-2026" è il comunicato pubblicato dal Real Madrid sul sito ufficiale. Güler è arrivato a Madrid dal Fenerbahçe nel luglio 2023, dopo che il Real aveva battuto la concorrenza del Barcellona. Nei primi mesi ha trovato poco spazio ed è stato frenato da qualche infortunio, ma poi è cresciuto stagione dopo stagione. Con José Mourinho il suo ruolo è cresciuto ancora e il Real, con il rinnovo, lo mette al centro del suo futuro.