Il Real Madrid blinda Arda Guler: rinnovo ufficiale, comunicato e dettagli
Il Real Madrid si tiene stretto uno dei suoi gioielli. Con un comunicato ufficiale pubblicato oggi, il club ha annunciato di aver trovato l’accordo con Arda Güler per prolungare il contratto fino al 30 giugno 2032. Il precedente accordo, firmato al suo arrivo nel 2023, scadeva nel 2029: il centrocampista turco aggiunge quindi altri tre anni e diventa uno dei punti fermi del progetto dei Blancos. Per Güler si tratta del primo rinnovo da quando veste la maglia del Real. Secondo la stampa spagnola, il nuovo contratto prevede un aumento di stipendio importante, ma le cifre non sono state comunicate.
Il comunicato ufficiale
"Il Real Madrid C. F. e Arda Güler hanno concordato di rinnovare il contratto del nostro giocatore, che resterà legato al club fino al 30 giugno 2032. Arda Güler è entrato a far parte del Real Madrid nel luglio 2023 all'età di 18 anni. Nelle sue quattro stagioni con la nostra maglia, ha disputato 126 partite e ha vinto 5 titoli: 1 Champions League, 1 Coppa del Mondo per club, 1 Supercoppa UEFA, 1 LaLiga e 1 Supercoppa Spagnola. È un giocatore internazionale per la Turchia, con cui ha giocato 38 partite fino ad oggi. Lo scorso settembre ha ricevuto il premio di Giocatore Rivelazione della Champions League 2025-2026" è il comunicato pubblicato dal Real Madrid sul sito ufficiale. Güler è arrivato a Madrid dal Fenerbahçe nel luglio 2023, dopo che il Real aveva battuto la concorrenza del Barcellona. Nei primi mesi ha trovato poco spazio ed è stato frenato da qualche infortunio, ma poi è cresciuto stagione dopo stagione. Con José Mourinho il suo ruolo è cresciuto ancora e il Real, con il rinnovo, lo mette al centro del suo futuro.
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