Il primo lo chiede da quando ha messo piede a Trigoria, nel luglio del 2025. Il secondo gli servirebbe per non dover fare ogni volta i conti con la tenuta fisica di Pellegrini e Dybala . A gennaio Gasperini ne vorrebbe due in attacco. E li vuole con caratteristiche diverse. Almeno uno se lo aspetta, e D’Amico la pensa come lui. Dopotutto alla Roma manca poco per giocarsela alla pari con le rivali. Ieri a Trigoria c’era il ceo Galantic , l’uomo che fa da tramite fra i Friedkin e la parte tecnica. Un’occasione per fare il punto, in attesa del confronto che dovrà chiarire fin dove la Roma potrà spingersi sul mercato, con la Uefa a vigilare sui conti. A Gasp manca da un anno e mezzo un esterno che sappia saltare l’uomo, tenere botta nel contatto e andare in profondità. Alla Lookman , per intendersi, anche se il nigeriano è da escludere almeno per gennaio. L’altro dovrebbe avere gamba e gusto per il gioco dentro al campo, dove c’è da scambiare con i compagni e mandare qualcuno in porta. Negli ultimi giorni del mercato estivo la Roma aveva messo sul piatto circa 35 milioni, bonus compresi, nelle trattative per Leweling e Luiz Henrique . Quella cifra può servire da riferimento, ma per sapere quanto ci sarà davvero da spendere bisogna aspettare.

Endrick tra Roma e Milan

Il precedente che Gasp ha in mente è quello di Malen. Lo scorso gennaio Ryan Friedkin era a Trigoria e l’olandese in tre giorni era a Roma. Il tecnico ci ha visto un centravanti e il campo gli ha dato ragione. È per questo che Gasperini insiste per avere la proprietà coinvolta, vicina. A gennaio certe occasioni durano il tempo di una telefonata, servono tempismo e reattività. La Roma viene da un terzo posto e per fare meglio, con Inter, Como, Milan e la sorpresa Lazio, servono almeno due innesti di livello. Quante volte, in quasi cent’anni di storia, ai giallorossi è capitato di potersi giocare lo scudetto? Se si apre uno spiraglio, vale la pena farsi trovare pronti. Il nome che torna è quello di Endrick. Il brasiliano del Real Madrid piace da tempo alla Roma, al Milan e non solo. Ad agosto Mourinho ne ha bloccato la partenza. Se continuerà a vedere poco il campo, a gennaio si potrà riparlarne. Molto dipenderà da Endrick stesso, che al Real è legato, sì, ma ha voglia di giocare di più. Gasp lo apprezza non poco e la Roma c’è. D’Amico può ripartire dai contatti già avviati con Roc Nation. Intanto, vista l’ampia concorrenza per il classe 2006, a Trigoria tengono aperte altre piste, come in estate, quando i giallorossi hanno trattato più di trenta giocatori. Una traccia porta a Giorgi Kvernadze, georgiano del Frosinone che piace ai giallorossi. Il suo nome però, per ora, è più indietro. Per il chiacchierato Van Bommel dal Psv, invece, fanno sapere che il prezzo di partenza è lo stesso a cui hanno ceduto Saibari al Bayern Monaco: circa 50 milioni di euro. A centrocampo in 4 si sta bene per Gasperini. Un quinto uomo può diventare un tema se ci saranno nuovamente infortuni nel reparto o se si presenterà un’occasione favorevole sul mercato. La precedenza, a gennaio, spetta ancora una volta all’attacco.