Milan, quanto piace Bruno Fernandes: serve un leader come Modric
Le linee guida di quello che dovrà essere il manuale del calciomercato del Milan sono ormai chiare. Gerry Cardinale ha dettato la strada: servono giocatori forti per tornare al top. E, come ormai noto, gli investimenti non si fermeranno. Si, ma cosa dovrà essere inserito all’interno della rosa rossonera? Un mix di tutto: talento, forza fisica ma anche leadership, sia dal punto di vista tecnico sia per quanto concerne il lato carismatico. La formula del 2020, quando dentro lo spogliatoio di Milanello arrivarono Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer ad affiancare gli emergenti Leao, Theo Hernandez, Tonali (che sarebbe arrivato in estate), Bennacer, installando dentro quel gruppo una cultura del lavoro di un certo tipo che poi ha dato i suoi effetti negli anni successivi.
Milan, Bruno Fernandes per ricostruire
Il Milan è a caccia di quella roba li, ma anche di chi possa prendere l’eredità di Luka Modric. Il centrocampista croato è un totem dal punto di vista tecnico e a livello d’esempio per l’abnegazione al lavoro quotidiano, ma al termine di questa stagione deciderà se smettere o meno, ma allo stesso tempo il Milan deve guardare avanti e prepararsi al dopo Luka. Ecco perché il profilo di Bruno Fernandes è un dossier spendibile per i rossoneri, che in estate lavoreranno molto sulla ricostruzione del proprio centrocampo. Bruno, che ha compiuto 32 anni lo scorso 8 settembre, gradirebbe un ritorno in Italia dove ha già giocato con le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria prima del passaggio allo Sporting Lisbona e, successivamente, l’acquisto da parte del Manchester United, con i Red Devils che sono attore protagonista di questa vicenda.
Manchester United, rinnovo o addio col portoghese?
Il club inglese, infatti, ha dalla sua la possibilità di estendere fino al 30 giugno 2028 l’attuale contratto del suo capitano (Fernandes lo è anche del Portogallo, ereditando i gradi da Cristiano Ronaldo) con una clausola risolutoria da sessantacinque milioni. Ma lo United, allo stesso tempo, vorrebbe proporgli un nuovo accordo (probabilmente al ribasso a livello di stipendio), anche se da agosto ad oggi nulla è stato messo sul tavolo di Bruno Fernandes e dei suoi agenti, ovvero l’AS1, la stessa agenzia che cura gli interessi di Ruben Amorim. E anche Jorge Mendes potrebbe entrare in scena per agevolare il tutto in ottica milanista.
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