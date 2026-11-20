Tra i due sogni di mercato Nicolò Tresoldi ed Endrick in casa rossonera inizia a farsi largo una terza opzione. Altrettanto valida a livello realizzativo, tuttavia magari meno ingombrante mediaticamente nei confronti di Gonçalo Ramos. Il numero 9 lusitano pure in nazionale è rimasto a secco negli impegni del Portogallo in Nations League. Un digiuno realizzativo preoccupante e - avanti di questo passo - le sponde per i compagni rischiano di non bastare più, se dovesse continuare a faticare a segnare. I numeri, infatti, restano deludenti: appena 3 gol finora col Milan in gare ufficiali tra Serie A ed Europa League per l’ex Paris Saint Germain, ma sul quale il Diavolo ha comunque investito la bellezza di 73 milioni di euro l’estate scorsa. Ecco perché trovare un elemento che possa rappresentare una valida alternativa senza fagocitare del tutto il portoghese potrebbe essere l’ideale a gennaio, procrastinando eventuali spese da 60-70 milioni all’estate. Difficile, infatti, strappare al Bruges nella finestra invernale di trattative Tresoldi, sul quale c’è forte anche l’interesse di Arsenal e Atletico Madrid; mentre su Endrick al momento va registrato il veto posto da Josè Mourinho alla partenza del brasiliano dal Real Madrid.

Fari puntati su Demirovic E così il Milan potrebbe pescare in Bundesliga il rinforzo offensivo: fari puntati su Ermedin Demirovic dello Stoccarda. Un nome molto apprezzato dal nuovo Head of Football milanista Markus Krösche, che lo conosce bene da diversi anni. L’attaccante bosniaco tra l’altro è in scadenza di contratto nel 2028 e al momento non c’è accordo con la società biancorossa per rinnovare. Motivo per cui il prezzo - nonostante l’ottimo avvio di stagione - non dovrebbe impennarsi e potrebbe diventare abbordabile. Già 9 reti tra campionato (5 gol in 9 presenze) e Champions League (4 sigilli in altrettante presenze) per dimostrare di essere pronto per un top club. Demirovic scalpita e strizza l’occhio alle possibili pretendenti (su di lui ci sono anche alcune società inglesi, che l’hanno visionato da vicino recentemente). Un paio di anni fa lo aveva cercato la Juventus per affiancarlo a Dusan Vlahovic, quando c’era ancora Cristiano Giuntoli a capo dell’area tecnica bianconera. Insomma, l’Italia potrebbe davvero essere nel suo destino e gennaio essere la volta buona per sbarcare in Serie A. Vedremo.