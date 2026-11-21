Domani alle 18 gli occhi saranno ovviamente sul terreno di gioco di San Siro per seguire la sfida contro il Frosinone e non potranno essere davanti allo schermo per seguire la sfida di Anfield fra Liverpool e Manchester United, in programma alle 17.30, ma sicuramente Gerry Cardinale butterà uno sguardo verso l’Inghilterra e Manchester nelle prossime settimane. Come abbiamo raccontato negli ultimi giorni, il Milan ha messo nel mirino Bruno Fernandes, capitano dei "Red Devils", con il contratto in scadenza nel giugno 2027; anche se il club di Manchester ha in mano un'opzione per estendere l'intesa fino al 2028. L'interesse del Milan è concreto, perché Cardinale insieme ai suoi dirigenti e a Ruben Amorim ha valutato che il Milan avrà bisogno di rinforzi... da Milan, giocatori di livello internazionale, spessore e carisma. Dei capitani, altri Modric, Rabiot e Maignan. Bruno Fernandes rientra in questo cerchio di giocatori, così come, per esempio, Gonçalo Inacio, difensore e capitano dello Sporting Lisbona, già cercato l'estate scorsa e ancora primo obiettivo per rinforzare la difesa rossonera a gennaio. Di Bruno Fernandes, Inacio e mercato, del rinnovo di Rabiot (il prossimo da firmare dopo quelli già annunciati di Pavlovic e Pulisic) e l'imminente arrivo di Markus Krösche come nuovo “Head of football” (l'annuncio potrebbe arrivare già la prossima settimana), ne ha parlato proprio Cardinale ieri pomeriggio a Casa Milan. Il numero uno rossonero è arrivato a Milano con un giorno di anticipo rispetto alle previsioni - oggi sarà a Milanello - e ha voluto svolgere una riunione in sede con l'ad Calvelli e gli altri dirigenti (come Almstadt, Gardiner ed Estevao), proprio per gettare le basi delle prossime mosse. Bruno Fernades, sulla carta, è un'operazione per giugno, quando - se non ci saranno sorprese - Modric saluterà Milanello. Il portoghese è visto come naturale erede del croato per carisma ed esperienza, al di là degli aspetti tecnici, comunque assai importanti. La novità, se così vogliamo definirla, è l'arrivo sulla panchina del Manchester United di Mauricio Pochettino.