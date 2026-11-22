Ieri il Bayern Monaco avrebbe voluto celebrare il nuovo fatturato record (988 milioni di euro nella stagione 2025/26) e la quota di 500 mila soci in 152 paesi che lo rendono il club più grande del mondo. La partita di venerdì col Colonia ha però inevitabilmente cambiato le carte in tavola: Harry Kane è uscito al 20' con una lesione al legamento sindesmotico della caviglia sinistra e ieri mattina è stato operato. Dovrà stare ai box circa tre mesi. Tornerà «fresco e pronto per la fase decisiva della stagione», ma il vuoto che il vincitore del Pallone d'Oro lascerà almeno fino a marzo non potrà essere colmato dai soli Luis Diaz (che tornerà in settimana) e Olise (in stampelle dopo una botta alla caviglia che comunque non preoccupa), visto che fino a gennaio saranno fermi anche Gnabry e Saibari. In più a tenere banco c'è sempre il caso Jamal Musiala, tornato in campo dopo due mesi senza brillare. Karl-Heinz Rummenigge ha riaperto il dibattito facendo seguito alle frasi di Uli Hoeness dei giorni scorsi: «Tutti vogliamo che Jamal torni nelle sue condizioni migliori, ma non è detto accada - ha detto a Sky il membro del comitato direttivo del Bayern - Potremmo dover ridiscutere il contratto perché il suo stipendio (25 milioni lordi all'anno, ndr) non sarebbe più giustificabile» .

La risposta della Fifpro La Fifpro ha risposto con una nota in cui parla di «strategia coordinata per fare pressione» e che «un club come il Bayern dovrebbe fare meglio di così» . L’ad Dreesen durante l’assemblea dei soci ha affermato che «non inizieremo a fare follie sul mercato spendendo cifre fuori scala», sottolineando che lo sviluppo parte dalle giovanili, ma la mancanza di alternative in avanti ha un peso. E se fino a venerdì la linea societaria era di non intervenire con nuovi innesti a gennaio, ora lo scenario è mutato.