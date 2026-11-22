Tresoldi, occhio Milan: irrompe il Bayern!
Ieri il Bayern Monaco avrebbe voluto celebrare il nuovo fatturato record (988 milioni di euro nella stagione 2025/26) e la quota di 500 mila soci in 152 paesi che lo rendono il club più grande del mondo. La partita di venerdì col Colonia ha però inevitabilmente cambiato le carte in tavola: Harry Kane è uscito al 20' con una lesione al legamento sindesmotico della caviglia sinistra e ieri mattina è stato operato. Dovrà stare ai box circa tre mesi. Tornerà «fresco e pronto per la fase decisiva della stagione», ma il vuoto che il vincitore del Pallone d'Oro lascerà almeno fino a marzo non potrà essere colmato dai soli Luis Diaz (che tornerà in settimana) e Olise (in stampelle dopo una botta alla caviglia che comunque non preoccupa), visto che fino a gennaio saranno fermi anche Gnabry e Saibari. In più a tenere banco c'è sempre il caso Jamal Musiala, tornato in campo dopo due mesi senza brillare. Karl-Heinz Rummenigge ha riaperto il dibattito facendo seguito alle frasi di Uli Hoeness dei giorni scorsi: «Tutti vogliamo che Jamal torni nelle sue condizioni migliori, ma non è detto accada - ha detto a Sky il membro del comitato direttivo del Bayern - Potremmo dover ridiscutere il contratto perché il suo stipendio (25 milioni lordi all'anno, ndr) non sarebbe più giustificabile» .
La risposta della Fifpro
La Fifpro ha risposto con una nota in cui parla di «strategia coordinata per fare pressione» e che «un club come il Bayern dovrebbe fare meglio di così» . L’ad Dreesen durante l’assemblea dei soci ha affermato che «non inizieremo a fare follie sul mercato spendendo cifre fuori scala», sottolineando che lo sviluppo parte dalle giovanili, ma la mancanza di alternative in avanti ha un peso. E se fino a venerdì la linea societaria era di non intervenire con nuovi innesti a gennaio, ora lo scenario è mutato.
Tresoldi nel mirino del Bayern Monaco
E tra i vari profili che il Bayern segue con c’è inevitabilmente Nicolò Tresoldi. La punta italo-tedesca è nei radar da quando giocava nell’Hannover in 2. Bundesliga e le prestazioni con il Brugge nell’ultimo anno e mezzo (37 gol in 75 partite) non hanno fatto altro che ravvivare l’interesse. Anche al netto di un prezzo del cartellino decisamente elevato che si attesta intorno ai 60 milioni di euro, per non parlare del fatto che il club belga avrebbe già fatto muro ad una cessione a gennaio. Le valutazioni bavaresi sembravano più essere in ottica futura, ma non è da escludere che possano essere accelerate dall’esigenza di aggiungere nel reparto offensivo un giocatore in grado di essere incisivo sin da subito, di modo da poter gestire anche con più serenità il rientro di Kane, che di recente ha prolungato il suo contratto fino al 2029 e rientra nei piani futuri. Connesso ad un ipotetico trasferimento in Bundesliga ci potrebbe essere anche un “sì” alla Germania che non è ancora arrivato: lo stesso Tresoldi ha affermato di voler mantenere aperte entrambe le porte e intanto giocare l’Europeo con l’Under 21 tedesca di cui è un pilastro. Ma si sa, Bayern e Mannschaft spesso fanno rima. Anche se ora padrona del campionato tedesco è un’altra squadra, il Borussia Dortmund, che ha operato il sorpasso in vetta vincendo col gol di Nmecha (e papera di Batz in presa) sul campo del Gladbach.
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