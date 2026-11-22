Endrick, Tresoldi, Van Dijk, Bruno Fernandes: il punto sul calciomercato Milan
Gerry Cardinale è un fiume in piena. Dopo aver “ripreso in mano il club il 25 maggio”, il numero uno di RedBird ha cambiato marcia con un solo obiettivo, riportare il Milan ai vertici. Se ci riuscirà, è un altro discorso, ma di certo non si può dire che non ci stia provando. Lo sta facendo in prima persona, con una presenza costante attorno al club e alla squadra. Venerdì è tornato a Milano ed è stato quattro ore in sede a svolgere riunioni programmatiche sul mercato, ieri ne ha passate sei a Milanello e oggi alle 18 sarà ovviamente a San Siro per la gara col Frosinone.
Cardinale, le parole sul mercato
Ieri Cardinale si è anche soffermato lungamente con la stampa. Ha ammesso di far fatica ancora a capire una certa mentalità italiana - ed europea - sull’argomento mercato. La rincorsa ai nomi non gli piace, però molti profili emersi nelle ultime settimane, seppur usciti con tempi e modalità che non gli “garbano”, sono concreti. Krösche, Endrick, Tresoldi, Inacio, Van Dijk, Bruno Fernandes: l'elenco è lungo, tutto di alto spessore. E nonostante Cardinale in maniera "trumpiana" usi spesso le parole "fake news", alla fine non ha potuto nascondere il proprio interesse per tutti.
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