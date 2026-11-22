Gerry Cardinale è un fiume in piena. Dopo aver “ripreso in mano il club il 25 maggio”, il numero uno di RedBird ha cambiato marcia con un solo obiettivo, riportare il Milan ai vertici. Se ci riuscirà, è un altro discorso, ma di certo non si può dire che non ci stia provando. Lo sta facendo in prima persona, con una presenza costante attorno al club e alla squadra. Venerdì è tornato a Milano ed è stato quattro ore in sede a svolgere riunioni programmatiche sul mercato, ieri ne ha passate sei a Milanello e oggi alle 18 sarà ovviamente a San Siro per la gara col Frosinone.