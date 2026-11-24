Juve, uno di questi tre per Spalletti: cosa è cambiato nelle ultime ore nella ricerca del bomber
Il tecnico bianconero lo ha detto chiaramente, a gennaio serve una punta: caccia aperta al prossimo numero nove
Pensieri, parole. E poi i fatti. Cioè le opere. La Juve si trova al bivio delle scelte: gennaio è dietro l’angolo, la necessità di un nove è impellente. E i nomi son quelli. Come le caratteristiche. Soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa: avrebbe potuto spalancare i sorrisi dopo la vittoria netta - eppur sofferta - contro il Venezia, e invece il tecnico ha alzato la voce. Ha rimarcato un bisogno. D’attaccante. Forse pure di fiducia. Perché a volte bisogna dimostrarla proprio così: coi gesti, ossia con gli acquisti. Le ultime indicazioni sono state però chiarificatrici, almeno in questo senso: anche negli ultimi giorni, dalla Continassa si è registrata ogni intenzione di inseguire e bloccare un centravanti, e di farlo seguendo i dettami proprio del tecnico. Un altro modo per ribadire la sua centralità. Un’altra storia però per dare meno alibi alla squadra, così come all’allenatore. Chiamato a centrare l’obiettivo. A rispondere sul campo, al di là dei microfoni.
Juve, occhi su Scamacca
Pertanto, si vedrà. E si vedrà sin dalle prossime ore: già decisive, già cruciali. Perché in quelle precedenti l’Atalanta ha aperto alla possibilità di salutare Gianluca Scamacca, tra i preferiti bianconeri: da Bergamo non hanno chiuso all’ipotesi prestito, ma ritengono il calciatore comunque importante, nel caso da sostituire con un profilo di un certo livello. Perciò? Bisognerà trovare una quadra. Economica e di formula. Con la valutazione che s’aggira attorno ai 30 milioni di euro e l’occasione di subordinare (eventualmente) l’acquisto a titolo definitivo alla partecipazione a una competizione europea.
Sorloth torna in auge. E Zirkzee...
Non è scontato, ma non è impossibile. O almeno non lo è più. Come non è più complicato bussare oggi alle porte dell’Atletico Madrid. Cos’è che aveva detto, Lucio? Della punta. E del metro e novantacinque. Alexander Sorloth ha quell’identikit lì. E con i Colchoneros si sta - lentamente, molto - parlando del futuro di Jonathan David, che Simeone sarebbe ben felice di tenere con sé. Presto, invece, per il board biancorosso: l’intenzione è riparlarne dalla prossima primavera, comunque su cifre differenti. Certo, dovesse essere trovato un incastro, sarebbe più facile per tutti puntare all’affare. Ma è una soluzione che non scalda, per adesso. E che ha portato entrambe a valutare ancora una volta Joshua Zirkzee, profilo scartato dallo stesso Spalletti quest’estate. Troppo simile a Woltemade, in fondo. E allora troppo poco centravanti.
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