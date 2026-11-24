Pensieri, parole. E poi i fatti. Cioè le opere. La Juve si trova al bivio delle scelte: gennaio è dietro l’angolo, la necessità di un nove è impellente. E i nomi son quelli. Come le caratteristiche. Soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa: avrebbe potuto spalancare i sorrisi dopo la vittoria netta - eppur sofferta - contro il Venezia, e invece il tecnico ha alzato la voce. Ha rimarcato un bisogno. D’attaccante. Forse pure di fiducia. Perché a volte bisogna dimostrarla proprio così: coi gesti, ossia con gli acquisti. Le ultime indicazioni sono state però chiarificatrici, almeno in questo senso: anche negli ultimi giorni, dalla Continassa si è registrata ogni intenzione di inseguire e bloccare un centravanti, e di farlo seguendo i dettami proprio del tecnico. Un altro modo per ribadire la sua centralità. Un’altra storia però per dare meno alibi alla squadra, così come all’allenatore. Chiamato a centrare l’obiettivo. A rispondere sul campo, al di là dei microfoni.

Juve, occhi su Scamacca Pertanto, si vedrà. E si vedrà sin dalle prossime ore: già decisive, già cruciali. Perché in quelle precedenti l’Atalanta ha aperto alla possibilità di salutare Gianluca Scamacca, tra i preferiti bianconeri: da Bergamo non hanno chiuso all’ipotesi prestito, ma ritengono il calciatore comunque importante, nel caso da sostituire con un profilo di un certo livello. Perciò? Bisognerà trovare una quadra. Economica e di formula. Con la valutazione che s’aggira attorno ai 30 milioni di euro e l’occasione di subordinare (eventualmente) l’acquisto a titolo definitivo alla partecipazione a una competizione europea.