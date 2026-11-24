Endrick, media di Madrid svelano un clamoroso retroscena: assalto Milan, offerti al Real 70 milioni!
MILANO - Gerry Cardinale, ripartito alla volta dell’America (giovedì festeggerà in famiglia il giorno del Ringraziamento buttando più di un occhio a Olympiacos-Milan), sabato alla vigilia della sfida col Frosinone aveva parlato pubblicamente di due calciatori: Rabiot ed Endrick. Il primo, considerato fondamentale per questo Milan, in trattativa per rinnovare il contratto; il secondo grande obiettivo per il mercato di gennaio. Rabiot domenica è stato il migliore in campo, devastante negli spazi e protagonista nei primi tre gol della squadra di Amorim; Endrick invece si è fatto male, col Real che ieri ha annunciato il suo infortunio - lesione muscolare all’adduttore della gamba sinistra -, secondo ko stagionale che rischia di fargli terminare in anticipo il 2026, con appena 160 minuti messi insieme in sole 8 presenze. Ma la notizia principale arrivata sul fronte Endrick è giunta da due media spagnoli vicini al Real Madrid - Cadena Ser e Cadena Cope - che hanno rivelato di un’offerta già pronta del Milan da 70 milioni per acquistarlo a gennaio e l'imminente incontro fra gli agenti del ragazzo e il Real.
Milan, Cardinale vuole Endrick: la situazione
Endrick è un pallino di Cardinale. Lo avrebbe voluto prendere ad agosto, ma si scontrò con la ferma volontà di Mourinho di non cederlo. In estate Florentino Perez era al fianco del suo tecnico, ora pare che il numero uno del Real sia meno rigido sulla questione. Cardinale punta sulla possibile apertura di Florentino e insiste, anche se lo "Special One" anche lo scorso fine settimana ha ribadito come per lui Endrick non debba muoversi. Cardinale per altro non vuole l'attaccante in prestito, ma a titolo definitivo ed è pronto a consegnargli la maglia numero 10 rimasta senza padrone dopo la cessione di Leao. Piuttosto potrebbe essere disponibile a una formula alla Nico Paz-Como, con una recompra più alta in favore del Real Madrid fra una o due stagioni (90 milioni?). Soprattutto se non riuscirà a prendere Endrick a gennaio, ci riproverà in estate. Il tutto tenendo sempre una porta aperta a Tresoldi, anche se il centravanti è entrato nell'orbita del Bayern Monaco.
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