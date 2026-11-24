MILANO - Gerry Cardinale, ripartito alla volta dell’America (giovedì festeggerà in famiglia il giorno del Ringraziamento buttando più di un occhio a Olympiacos-Milan), sabato alla vigilia della sfida col Frosinone aveva parlato pubblicamente di due calciatori: Rabiot ed Endrick. Il primo, considerato fondamentale per questo Milan, in trattativa per rinnovare il contratto; il secondo grande obiettivo per il mercato di gennaio. Rabiot domenica è stato il migliore in campo, devastante negli spazi e protagonista nei primi tre gol della squadra di Amorim; Endrick invece si è fatto male, col Real che ieri ha annunciato il suo infortunio - lesione muscolare all’adduttore della gamba sinistra -, secondo ko stagionale che rischia di fargli terminare in anticipo il 2026, con appena 160 minuti messi insieme in sole 8 presenze. Ma la notizia principale arrivata sul fronte Endrick è giunta da due media spagnoli vicini al Real Madrid - Cadena Ser e Cadena Cope - che hanno rivelato di un’offerta già pronta del Milan da 70 milioni per acquistarlo a gennaio e l'imminente incontro fra gli agenti del ragazzo e il Real.