TORINO - Avrebbe voluto una storia alla Mr. Wolf di Pulp Fiction. Cioè: avrebbe voluto arrivare, colpire. E risolvere problemi, naturalmente. Invece è lì, ci è finito proprio dentro, colmo fino all’orlo, nelle costanti crisi di rigetto del Manchester United. Da cui non sembra esserci via d’uscita. Ricorda qualcosa? L’atmosfera - e il freddo pungente -, Manchester e Torino ce l’hanno praticamente in comune. Anche per questo, per Bruno Fernandes, che pure è passato da Novara, arrivare dalle parti della Continassa non sarebbe affatto un problema. Anzi.

Bruno Fernandes, frustrazione United Ha memoria dell’ambiente. Capisce la pressione. Conosce il tipo di pesantezza quando le cose non vanno bene: è la stessa sensazione da cui sta pensando di allontanarsi, ora che la scadenza contrattuale indica giugno 2027, ora che ha certificato l’ennesima stagione complicata dei suoi Red Devils.