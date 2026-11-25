Bruno Fernandes, c'è anche la Juve! Perché il colpo a zero è possibile. E c'è un'altra certezza
TORINO - Avrebbe voluto una storia alla Mr. Wolf di Pulp Fiction. Cioè: avrebbe voluto arrivare, colpire. E risolvere problemi, naturalmente. Invece è lì, ci è finito proprio dentro, colmo fino all’orlo, nelle costanti crisi di rigetto del Manchester United. Da cui non sembra esserci via d’uscita. Ricorda qualcosa? L’atmosfera - e il freddo pungente -, Manchester e Torino ce l’hanno praticamente in comune. Anche per questo, per Bruno Fernandes, che pure è passato da Novara, arrivare dalle parti della Continassa non sarebbe affatto un problema. Anzi.
Bruno Fernandes, frustrazione United
Ha memoria dell’ambiente. Capisce la pressione. Conosce il tipo di pesantezza quando le cose non vanno bene: è la stessa sensazione da cui sta pensando di allontanarsi, ora che la scadenza contrattuale indica giugno 2027, ora che ha certificato l’ennesima stagione complicata dei suoi Red Devils.
Negli ultimi giorni, raccontano in Inghilterra, si è raccontato un po’ più stanco, evidentemente frustrato dalle mancanze collettive e dal continuo ping pong di tecnici, staff, situazioni, obiettivi e paure. Perché di questo, spesso, si è trattato: una stagione di rincorsa, per di più ripetuta, sa essere ben più faticosa, e ha forme d’incertezza che non rendono possibili (o quantomeno semplici) organizzare un certo tipo di crescita.
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