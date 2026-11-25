TORINO - Carnevali e Massara consultano i file dei parametri zero, ma nel frattempo con Ottolini studiano il terreno di mercato per gennaio, con tre priorità, in ordine decrescente: il centravanti fisico, il vero 9, quello «1,95 da pallata» citando Spalletti ; il terzino sinistro multiuso con esperienza e caratura internazionale; se c’è margine, un rinforzo di qualità a centrocampo. Si parte dalla punta, anche perché il tecnico ha individuato in quel ruolo la principale lacuna nell’organico bianconero: fino a gennaio, Spalletti andrà avanti con Kolo Muani - Woltemade , nel frattempo verranno effettuate delle valutazioni riguardo Ekhator , che potrebbe partire in prestito, ma solo a determinate condizioni e, ovviamente, nel caso di un’operazione di livello in entrata nel reparto. La Juve cerca l’affare, possibilmente low cost: minima spesa, massima resa, la filosofia è quella.

Priorità al 9, per Varela rischio asta

Difficile farlo a gennaio, soprattutto se l’oggetto del desiderio è Gustavo Varela: alto rischio che si scateni un’asta per il portoghese. Il colpo di tacco alla Fiorentina è l’ultimo (per ora) messaggio al Monza e ai club interessati: il prezzo di partenza è di 25 milioni, lo ha confermato il ds dei brianzoli Obiang («dobbiamo aspettare, ma possiamo partire da questi numeri»). Anche perché il Benfica non ha soltanto il 20 per cento sulla futura rivendita: in una clausola dell’accordo contrattuale, il club portoghese vanta la possibilità di pareggiare un’offerta entro cinque giorni (ma serve comunque l’accordo con il giocatore), il cosiddetto “matching rights”. In Italia c’è già la fila: l’Inter è andata a vederlo, come del resto la Juve, ma anche il Napoli c’è. E in Premier occhio al Tottenham. Nel frattempo, Varela ha smesso di seguire su Instagram la Juve: un modo, anche, per non alimentare troppo le voci di mercato.