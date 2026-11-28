Derby capitolino all’orizzonte per un talento italiano che ha trovato gloria e fortuna all’ombra del Pireo. Lorenzo Pirola brilla nelle fila dell’Olympiacos, ma ha nostalgia dell’Italia. Ecco perché il suo entourage capitanato da Beppe Riso ha messo in stand-by i dialoghi con la società ellenica in merito al possibile rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2028. Priorità, infatti, rivolta alla possibilità di ritornare a giocare in Serie A. Con tutta probabilità la prossima estate, ma forse già nella finestra di trattative invernali che scatterà ufficialmente il prossimo 28 dicembre. Ci separa solo un mese dal kick-off alla sessione di calciomercato: ecco perché più di una società ha già iniziato a sondare il terreno.