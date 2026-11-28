Pirola, dalla Grecia al derby di mercato: Roma e Lazio si sfidano, il difensore vuole l’Italia
Il talento dell'Olympiacos ha congelato il rinnovo: il fattore Riso, la formula dell'affare e il sogno di conquistare la Nazionale
Derby capitolino all’orizzonte per un talento italiano che ha trovato gloria e fortuna all’ombra del Pireo. Lorenzo Pirola brilla nelle fila dell’Olympiacos, ma ha nostalgia dell’Italia. Ecco perché il suo entourage capitanato da Beppe Riso ha messo in stand-by i dialoghi con la società ellenica in merito al possibile rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2028. Priorità, infatti, rivolta alla possibilità di ritornare a giocare in Serie A. Con tutta probabilità la prossima estate, ma forse già nella finestra di trattative invernali che scatterà ufficialmente il prossimo 28 dicembre. Ci separa solo un mese dal kick-off alla sessione di calciomercato: ecco perché più di una società ha già iniziato a sondare il terreno.
Roma e Lazio sul difensore dell’Olympiacos
La Roma lo segue da tempo e lo tiene monitorato. Pirola, infatti, per caratteristiche sembra perfetto per giostrare nel terzetto difensivo di Gian Piero Gasperini, nel quale potrebbe ricoprire sia il ruolo di braccetto mancino sia quello di perno centrale. Occhio però anche alla Lazio che negli ultimi giorni ha allacciato i contatti con l’agente Riso per esplorare i contorni del possibile affare e appare molto interessata. Dalle parti di Formello vorrebbero impostare l’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Gli ottimi rapporti tra i dirigenti biancocelesti e l’agenzia GR Sports potrebbero favorire un altro affare dopo quelli relativi a Davide Frattesi e Andrea Pinamonti confezionati in estate. Per la serie: non c’è due senza tre. Vedremo.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS