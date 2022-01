Atalanta, un bomber all'ultimo minuto

BERGAMO - Potrebbe essere ancora aperto il mercato dell'Atalanta: la squadra di Gasperini è coperta, con più alternative per ruolo, in ogni reparto. Ma nelle ultime ore sono arrivati segnali per i quali qualcosa più ancora cambiare, soprattutto nel reparto avanzato, dove c'è l'interesse concreto per Miranchuk da parte della Lazio. Ma con Ilicic bloccato è chiaro che l'Atalanta deve trovare un'alternativa in caso di cessione del russo. Miranchuk comunque potrebbe restare alla fine, ma emerge che l'Atalanta potrebbe anche optare per un innesto last minute, probabilmente in prestito, per un giocatore in grado di agire come centravanti e come esterno del 3-4-3. Non hanno trovato conferme le voci su Origi del Liverpool, ma nulla è escluso. Per il futuro c'è da valutare chi potrà raccogliere l'eredità di Zapata da centravanti. Due le opzioni: c'è Piccoli, attualmente in presito al Genoa, o un nuovo innesto da ponderare con cura.