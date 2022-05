Atalanta, Marino: "Le dichiarazioni di Mourinho? Ha ragione"

BERGAMO - Il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino in merito alle dichiarazioni dell'allenatore della Roma Mourinho sul gol in offside che ha permesso alla Lazio di battere lo Spezia."Mourinho Ha detto la verità. Si può sindacare su tempi e modi, ma quanto successo toglie certezze ad addetti ai lavori, a giocatori, a pubblico. Comunque va garantita serenità agli arbitro che hanno un difficile compito". Lo ha dichiarato Un episodio che può incidere sulla corsa all'Europa nella quale è coinvolta anche l'Atalanta: "La squadra - commenta Marino - è vogliosa e determinata, ha voglia di far bene in questo campionato e raggiungere l'Europa", ha concluso.