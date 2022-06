Daily Star: "West Ham, non solo Eriksen: piace Maehle dell'Atalanta"

LONDRA (INGHILTERRA) - Il West Ham ha puntato i riflettori su Eriksen e l'atalantino Maehle . Secondo quanto rivelato dagli inglesi del Daily Star, gli Hammers avrebbero mandato alcuni osservatori a Vienna per assistere al match tra Austria e Danimarca di lunedì scorso. Sotto la lente d'ingrandimento l'ex Inter, rilanciatosi al Brentford nella seconda parte dell'ultima stagione e ora svincolato, seguito in Premier League anche da Manchester United e Tottenham, e l'atalantino Joakim Maehle.

Atalanta, Maehle nel mirino del West Ham

L'esterno danese, 25 anni appena compiuti (20 maggio), è arrivato nel gennaio 2021 a Bergamo e sotto la guida del tecnico della Dea Gian Piero Gasperini è migliorato molto anche in fase difensiva. Dotato di ottimi piedi e di grande corsa, può giocare anche sull'out di sinistra e con l'Atalanta ha anche maturato una certa esperienza in campo europeo avendo disputato la Champions League (5 presenze) e l'Europa League (3 presenze e una rete, quella in Grecia contro l'Olympiakos).