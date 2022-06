Atalanta, la strategia: giovani di talento per Gasperini

BERGAMO - Per il futuro dell'Atalanta, una delle possibili strategie è qualla di puntare massicciamente sui giovani. Per attuare questo piano, il mercato nerazzurro dovrebbe essere caratterizzato da un vivace fronte cessioni affiancato da acquisti di elementi interessanti e da far crescere. In quest'ottica allora andrebbero individuati preliminarmente gli elementi da mantnere per guidare i nuovi giovani. Toloi, Palomino, de Roon, Freuler e Zapata sono giocatori a cui è difficile rinunciare. Accanto a loro potrebbero esserci tanti elementi cresciuti nel vivaio o anche acquistati in Europa. Per la porta Carnesecchi, per la difesa Scalvini, Lovato e Okoli in difesa con una squadra che potrebbe essere completata con Zortea, Ruggeri, de Roon, Koopmeiners, Malinovskyi, Cissè e Zapata. E Gasperini, già in passato, ha dimostrato ampiamente la propria capacità di far crescere i giovani.